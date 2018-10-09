 Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки затриманий у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки затриманий у ФРН

У Німеччині затримали болгарського громадянина, підозрюваного в причетності до вбивства болгарської тележурналістки Вікторії Марінової.

Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки затриманий

У болгарській столиці Софії провели акцію пам'яті Вікторії Марінової

У Німеччині затримали підозрюваного в причетності до вбивства болгарської тележурналістки Вікторії Марінової. Про це в середу, 10 жовтня, заявив міністр внутрішніх справ Болгарії Младен Марінов. За його словами, підозрюваний - 21-річний чоловік з міста Русе, який вже мав проблеми із законом. Де саме в ФРН відбулося затримання, міністр не повідомив.

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У ЄС шоковані жорстоким вбивством молодої журналістки. Незадовго до своєї смерті Вікторія Марінова взяла інтерв'ю у журналістів, які розслідують розтрату грошей з бюджету ЄС болгарськими бізнесменами і політиками. (08.10.2018)

Жорстоко вбита Вікторія Марінова у вересні запустила власне ток-шоу "Детектор" на болгарському телеканалі TVN. Представник ОБСЄ закликав до ретельного розслідування. (07.10.2018)

У свою чергу, генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров назвав ім'я підозрюваного - Северін Красіміров. За даними Марінова, слідчі виявили зразки ДНК Красімірова на одязі та тілі тележурналістки. "Є фізичний доказ причетності до вбивства", - сказав Марінов.

Нагадаємо, що 7 жовтня в парку в болгарському місті Русе було знайдено тіло 30-річної Вікторії Марінової, яка працювала на приватному телеканалі TVN. Журналістка була зґвалтована, смерть викликана ударами по голові і задушенням. В кінці вересня Марінова в одній з перших програм власного ток-шоу "Детектор" взяла інтерв'ю у двох журналістів, які займаються розслідуванням імовірної розтрати грошей з бюджету ЄС болгарськими бізнесменами і політиками.

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