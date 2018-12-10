 Підозрюваний страсбурзький нападник був засуджений 27 разів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Підозрюваний страсбурзький нападник був засуджений 27 разів

Підозрюваний нападник, що атакував перехожих у Страсбурзі, кричав "Аллаху акбар!", повідомили свідки. Чоловік раніше був засуджений 27 разів у Франції, Німеччині та Швейцарії.

Страсбург після нападу на різдвяний ярмарок, Франція

У центрі Страсбурга після нападу на різдвяний ярмарок

Нападник на різдвяному ярмарку у Страсбурзі кричав "Аллаху акбар". Про це у вівторок, 12 грудня, повідомив прокурор Парижа Ремі Гайц з посиланням на заяви свідків. До розслідування справи приєднався антитерористичний підрозділ поліції Франції, передає агентство Reuters.

Поліції відомо, що 29-річний уродженець Страсбурга Шеріф Ч., якого підозрюють у нападі, має довге кримінальне минуле. Він 27 разів був засуджений у Франції, Німеччині та Швейцарії переважно за крадіжки й пограбування. ЗМІ повідомляють, що нападник народився у Франції, але має алжирське коріння.

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Правоохоронці розшукують чоловіка, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Поки не відомо, чи був цей напад терактом. За останніми даними, внаслідок нападу загинуло троє, поранено 13 осіб. (12.12.2018)

На різдвяному ярмарку в центрі Страсбурга відбулася стрілянина. Повідомляється про щонайменше двох загиблих і більше десяти поранених. Станом на час близько опівночі нападника ще не затримали. (11.12.2018)

Масові акції у Франції не вщухають попри те, що уряд пішов на поступки "жовтим жилетам". Президент задовольнив вимоги мітингарів та взяв на себе "часткову відповідальність" за кризу. Як розвивався протест? (11.12.2018)

Слідчі підозрюють, що зловмисник міг утекти до Німеччини. Тим часом тривають масштабні розшуки підозрюваного нападника. Німецька поліція розшукує Шеріфа Ч., а також його брата Самі. Це підтвердила речниця управління федеральної поліції в Кобленці. Починаючи з раннього ранку, поліція посилено контролює автомобілі у німецьких федеральних землях Заарланд і Рейнланд-Пфальц у 30-кілометровій зоні на кордоні з Францією.

Після нападу на ярмарок слідчі затримали чотирьох людей, як підозрюють, із оточення Шеріфа Ч., передає dpa. Рівень терористичної загрози у Франції підвищили до максимального. Керівництво країни закликало громадян зберігати спокій.

Напад на різдвяний ярмарок: як це було

Увечері 11 грудня злочинець почав стріляти з автоматичної зброї в центрі Страсбурга, коли на різдвяному ярмарку перебувало багато людей.

За останніми даними французьких правоохоронців, внаслідок нападу троє людей загинули. Ще 13 отримали поранення, з них дев'ятеро - в тяжкому стані. Нападник утік із місця події. Французькі правоохоронці намагалися його затримати й поранили, однак не змогли затримати.

Французькі спецслужби надали чоловіку статус особи, яка "загрожує національній безпеці". Зазвичай до цієї категорії вносять радикальних ісламістів, які готові до застосування насильства.

 

  • Стрілянина на різдвяному ринку в Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Злочинець стріляв по натовпу з автоматичної зброї

    Злочинець відкрив стрілянину з автоматичної зброї ввчері 11 грудня на різдвяному ринку поблизу Страсбурзького собору в історичному центрі міста. Загинули три людини, ще 13 дістали поранення. 29-річного нападника намагалися раніше затримати французькі силовики у рамках антитерористичної операції Sentinelle. Чоловіка було поранено, але він зміг утекти на таксі. Водій не постраждав і дає свідчення.

  • Поліцейський патруль на вулицях Страсбурга

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Підозрюваного вважали загрозою нацбезпеці

    До атаки в Страсбурзі нападник уже потрапляв у поле зору поліції. Французькі спецслужби присвоїли йому статус особи, що "являє загрозу національній безпеці" (статус fiche S). Військові національної жандармерії мали заарештувати його вранці 11 грудня, однак зробити цього не змогли, оскільки не застали вдома. Під час обшуку в квартирі чоловіка знайшли гранати.

  • Будівля Європарламенту в Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Європарламент перекрили

    З 10 грудня в Страсбурзі проходили пленарні засідання Європарламенту. До міста з'їхалися сотні депутатів та їхніх помічників. Після перших повідомлень про стрілянину вхід до будівлі та виходи з неї перекрили. Водночас ще до інциденту підвищили заходи безпеки - поліція ретельно оглядала особисті речі людей, які прямували до центру.

  • Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Слідство веде підрозділ боротьби з тероризмом

    Президента Франції Еммануеля Макрона поінформували про напад, до Страсбурга вирушив глава МВС країни Крістоф Кастанер. За розслідування інциденту взявся підрозділ з боротьби з тероризмом прокуратури Парижа. До слідчих дій долучилося Головне управління внутрішньої безпеки МВС - одна зі спецслужб Франції. Справу заведено за статтями вбивство і спроба вбивтсва.

  • Французькі поліцейські у Страсбурзі після стрілянини поблизу різдвяного ринку

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Затримано п'ятьох підозрюваних, триває пошук стрілка

    Французькі силовики затримали п'ятьох людей, які можуть бути причетні до інциденту. Уряд підвищив рівень терористичної загрози до найвищого ступеня. Триває масштабна пошукова операція, в якій задіяні близько 400 поліцейських і 200 жандармів. Різдвяний ринок у середмісті буде зачинений 12 грудня, який влада оголосила днем жалоби.

  • Військовий патруль у Страсбурзі після стрілянини на різдвяному ринку

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Злочинець втік до Німеччини?

    За повідомленням німецьких правоохоронців, розшукуваний чоловік у 2016 році був засуджений за злам з метою пограбування у Німеччині. Підозрюють, що після стріляни у Страсбурзі він міг втекти до ФРН. У Баден-Вюртемберзі посилили контроль на кордоні з Францією і перевіряють тих, хто в'їжджає з боку Страсбурга. Автомобілістів попросили утримуватися від перетину кордону в цьому районі.

  • Різдвяний ринок у Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Один з найстаріших різдвяних ринків Європи

    Різдвяний ринок у Страсбурзі - один з найстаріших і найбільших у Європі. Місто в Ельзасі, на кордоні Франції та Німеччини називають "європейською столицею Різдва". Щороку туди з'їжджаються близько двох мільйонів туристів. Після нападу 11 листопада ринок тимчасово закрили, а крім того правоохоронці встановили в середмісті два периметри безпеки.

    Автор: Катерина Вєнкіна, Ганна Бєднова


DW.COM

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

На різдвяному ринку в Страсбурзі 29-річний чоловік відкрив стрілянину. DW відстежила хронологію подій. (12.12.2018)  

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Правоохоронці розшукують чоловіка, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Поки не відомо, чи був цей напад терактом. За останніми даними, внаслідок нападу загинуло троє, поранено 13 осіб.

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Стрілянина у центрі Страсбурга - є загиблі та поранені 11.12.2018

На різдвяному ярмарку в центрі Страсбурга відбулася стрілянина. Повідомляється про щонайменше двох загиблих і більше десяти поранених. Станом на час близько опівночі нападника ще не затримали.

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