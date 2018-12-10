Підозрюваний страсбурзький нападник був засуджений 27 разів

Нападник на різдвяному ярмарку у Страсбурзі кричав "Аллаху акбар". Про це у вівторок, 12 грудня, повідомив прокурор Парижа Ремі Гайц з посиланням на заяви свідків. До розслідування справи приєднався антитерористичний підрозділ поліції Франції, передає агентство Reuters.

Поліції відомо, що 29-річний уродженець Страсбурга Шеріф Ч., якого підозрюють у нападі, має довге кримінальне минуле. Він 27 разів був засуджений у Франції, Німеччині та Швейцарії переважно за крадіжки й пограбування. ЗМІ повідомляють, що нападник народився у Франції, але має алжирське коріння.

Слідчі підозрюють, що зловмисник міг утекти до Німеччини. Тим часом тривають масштабні розшуки підозрюваного нападника. Німецька поліція розшукує Шеріфа Ч., а також його брата Самі. Це підтвердила речниця управління федеральної поліції в Кобленці. Починаючи з раннього ранку, поліція посилено контролює автомобілі у німецьких федеральних землях Заарланд і Рейнланд-Пфальц у 30-кілометровій зоні на кордоні з Францією.

Після нападу на ярмарок слідчі затримали чотирьох людей, як підозрюють, із оточення Шеріфа Ч., передає dpa. Рівень терористичної загрози у Франції підвищили до максимального. Керівництво країни закликало громадян зберігати спокій.

Напад на різдвяний ярмарок: як це було

Увечері 11 грудня злочинець почав стріляти з автоматичної зброї в центрі Страсбурга, коли на різдвяному ярмарку перебувало багато людей.

За останніми даними французьких правоохоронців, внаслідок нападу троє людей загинули. Ще 13 отримали поранення, з них дев'ятеро - в тяжкому стані. Нападник утік із місця події. Французькі правоохоронці намагалися його затримати й поранили, однак не змогли затримати.

Французькі спецслужби надали чоловіку статус особи, яка "загрожує національній безпеці". Зазвичай до цієї категорії вносять радикальних ісламістів, які готові до застосування насильства.