Підозри у справі "ВіЕйБі Банку": несподіваний поворот для Бахматюка

Після банківської кризи 2014 року, коли збанкрутували або були виведені з ринку Національним банком десятки фінансових установ, залишилися без грошей сотні тисяч вкладників. Держава недорахувалися десятків мільярдів гривень, виданих у вигляді стабілізаційних кредитів і згодом не повернутих банками та їхніми власниками. Фонд гарантування вкладів веде тисячі судових процесів з колишніми власниками та пов’язаними з ними фірмами, аби відсудити і продати заставне майно, щоби покрити хоча б крихти збитків. Загальна сума вимог - 600 мільярдів гривень, з яких станом на початок 2019 року було повернуто через суд лише 430 тисяч гривень.

Правоохоронні органи тим часом досі без видимих широкому загалу результатів розслідували десятки кримінальних справ проти топ-менеджменту банків через підозри у незаконному виведенні в офшори мільярдів напередодні банкрутства, що залишило державу і вкладників без грошей. Аж поки тепер, через п'ять років, країну не сколихнули перші резонансні підозри, вручені у цьому комплексі проваджень. Йдеться про обставини банкрутства "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка, внаслідок якого, за даними Фонду гарантування вкладів, постраждали 95 тисяч вкладників.

2016 рік. Тисячі обдурених вкладників банку Олега Бахматюка вийшли на акції протесту з вимогою повернути їхні кошти. У той момент НАБУ розпочало розслідування того, як зникли мільярди з "ВіЕйБі банку"

Зниклий мільярд для "ВіЕйБі Банк"

11-12 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк". Йдеться про кількох високопоставлених посадовців НБУ, двох представників топ-менеджменту банку і трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з Олегом Бахматюком. НАБУ з жовтня 2016 року розслідує відповідну справу, підозрюючи посадових осіб НБУ і "ВіЕйБі Банку" у незаконному виділенні стабілізаційного кредиту і, зрештою, в його неповерненні. Річ у тім, зазначають правоохоронці, що "ВіЕйБі Банк" отримав позику від Нацбанку, хоча не подав всіх необхідних для цього документів, таких як програма фінансового оздоровлення банку.

При цьому, наголошують слідчі НАБУ, Нацбанку було надано у заставу нерухомість, оціночну вартість якої, як вважають слідчі, завищили у підроблених звітах майже у 25 разів. Незалежна експертиза, на яку посилається антикорупційне бюро, оцінила реальну вартість заставленої нерухомості у 72 мільйони гривень, тоді як "ВіЕйБі Банк" свого часу отримав стабілізаційний кредит, заявивши про вартість заставленої нерухомості у 1,8 мільярда гривень. Слідчі заявляють, що мають докази того, що посадовці НБУ, ухвалюючи рішення про надання кредиту, знали про завищену оцінку нерухомості у заставі.

Вже за місяць після виділення стабілізаційного кредиту у 1,2 мільярда гривень, фінансова установа Бахматюка була визнана Нацбанком неплатоспроможною. Кредит, розрахований на два роки, ані банк, ані його колишній власник не повернули, наголошує НАБУ.

Олег Бахматюк заявляє, що неодноразово пропонував реструктуризувати заборгованість. Виведення грошей з банку на кіпрські фірми він не коментує

Куди поділися гроші?

Сам бізнесмен в інтерв'ю українським ЗМІ неодноразово заявляв, що готовий був врятувати банк докапіталізацією власним коштом. Утім, Нацбанк, за його словами, не пристав на цю пропозицію. Натомість правоохоронні органи підозрюють, що замість докапіталізації банку, менеджмент активно виводив з нього кошти через кіпрські фірми, підконтрольні Олегу Бахматюку. Як свідчать документи у судовому реєстрі України, кіпрська QUICKOM LIMITED Бахматюка у день введення до банку тимчасової адміністрації - 20 листопада 2014 року - отримала 45 мільйонів доларів у вигляді дострокового поверненої позики. У цей самий момент тисячі вкладників безуспішно намагалися зняти хоч щось у банкоматах "ВіЕйБі Банку". Як зазначає слідство, кошти було виведено попри те, що на той момент всі фінансові операції банку вже були під наглядом куратора Національного банку України.

Крім того, всупереч забороні НБУ, як випливає з матеріалів кримінального провадження НАБУ, банк Бахматюка достроково повернув низці його ж агрокомпаній депозити на загальну суму у 370 мільйонів гривень. В ті самі дні десятки мільйонів доларів загадково зникли з кореспондентських рахунків "ВіЕйБі Банку" в австрійському Meinl Bank. Кошти з банку виводились невдовзі після того, як "ВіЕйБі Банк" отримав стабілізаційний кредит на 1,2 мільярда гривень від НБУ.

Водночас у прес-службі НАБУ наголосили, що підозрювана особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у суді. У пресслужбі холдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у коментарі DW раніше зазначали, що жодні звинувачення у виведенні коштів з "ВіЕйБі Банку", які досліджувались п'ять років силовими органами України, не є доведеними.

Луценко забирає справу у НАБУ

Справа антикорупційного бюро, за якою напередодні вручили підозри колишнім посадовцям НБУ і "ВіЕйБі Банку", була - попри спротив НАБУ - у лютому 2019 року передана колишнім генпрокурором Юрієм Луценком Національній поліції, слідчі якої у серпні закрили провадження "у зв’язку з відсутністю складу злочину".

На той момент, як випливає з аналізу судових рішень, у справі містилися докази масштабного виведення коштів з "ВіЕйБі Банку" на рахунки компаній, підконтрольних Бахматюку, отриманих, зокрема, в ході обшуку у приміщеннях фінустанови, проведеного у липні 2017 року. Йдеться про файли, що містили інформацію про рух грошових коштів, отриманих від Національного банку України у якості кредитів. З інформації, отриманої слідчими, випливає, що напередодні банкрутства не лише у великих масштабах знімалася готівка з рахунків низки агрокомпаній, але й видавалися безвідсоткові багатомільйонні позики невстановленим особам. Крім того, попри заборону НБУ, компаніям Бахматюка було достроково повернуто депозити: "Тростянецький м'ясокомбінат" отримав 110 мільйонів гривень, а фірма "Світанок" - 266 мільйонів, йдеться у судових документах.

Новий прокурор повертає справу НАБУ

Утім, після зміни влади в Україні ситуація кардинально змінилася. У серпні 2019 року новопризначений генеральний прокурор Руслан Рябошапка поновив розслідування у справі, яку забрав у антикорупційного бюро його попередник, і повернув провадження НАБУ. Антикорупційний орган має повноваження розслідувати цю справу з огляду на те, що в ній йдеться про імовірне зловживання службовим становищем високопосадовцями Нацбанку.

5 років тому до президента звертались вкладники "ВіЕйБі Банку", тепер вже його ексвласник

Олег Бахматюк зранку у вівторок, 12 листопада, через пресслужбу свого агрохолдингу "Укрлендфармінг" поширив відкритого листа до президента Володимира Зеленського, в якому закликав президента проконтролювати дотримання законності при розслідуванні цієї справи. Мільярдер вважає, що його наперед призначили винним у цій справі, назвавши "олігархом". "Ми вважаємо, що це неправильна, несправедлива і нерозумна позиція. Є цілий ряд порушень законодавства України та міжнародних стандартів щодо повторного відкриття кримінальної справи", - наголосив Бахматюк, звертаючись до Зеленського від імені свого агрохолдингу. Бізнесмен запевняє, що не раз пропонував домовитися з кредиторами про реструктуризацію заборгованості, яка сягає восьми мільярдів гривень.

Тим часом прес-служба НАБУ у вівторок ввечері повідомила, що нині вирішується питання вручення подальших підозр особам, які перебувають за межами країни, у тому числі бенефіціарному власнику "ВіЕйБі Банку".