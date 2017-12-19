 Підданого Норвегії засудили в Росії до 14 років колонії за шпигунство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

Підданого Норвегії засудили в Росії до 14 років колонії за шпигунство

Суд у Москві визнав підданого Норвегії Фруде Берга винним у шпигунстві і задовольнив клопотання обвинувачення про покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму. Раніше норвежець зізнався у співпраці з розвідкою.

Підданий Норвегії Фруде Берг

Підданий Норвегії Фруде Берг

Московський міський суд засудив до 14 років колонії суворого режиму підданого Норвегії Фруде Берга. У вівторок, 16 квітня, суд визнав його винним у шпигунстві, повідомляє із зали суду кореспондент DW. Крім того, суддя постановив передати державі суму в 15 тисяч євро, вилучену в підсудного.

Справа норвежця розглядалася в закритому режимі, тому суддя оголосив тільки вступну та резолютивну частини вироку.

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Адвокат Берга Ілля Новіков повідомив DW, що його підзахисний не подаватиме апеляції, а натомість звернеться із проханням про помилування. "У цій справі немає інших фігурантів. Те, що писала преса про те, що він комусь передавав документи, є неправдою", - підкреслив адвокат. Новіков також спростував повідомлення ЗМІ про ще одного затриманого в даній справі.

Суд задовольнив клопотання обвинувачення

Суд у Москві задовольнив клопотання обвинувачення, яке просило засудити підданого Норвегії, якому закидають співпрацю з Військовою розвідувальною службою королівства, до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. За даними обвинувачення, Берг збирав дані про російські атомні підводні човни. Він начебто отримав інформацію від співробітника російського оборонного підприємства.

Сам норвежець раніше зізнався у співпраці з військовою розвідкою. За словами іншого його адвоката Брюн'юльфа Ріснеса, підзахисний "не уявляв у повному обсязі" масштабу ситуації або її можливої небезпеки.

Берга затримали в Москві у грудні 2017 року.

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