Підданого Норвегії засудили в Росії до 14 років колонії за шпигунство

Московський міський суд засудив до 14 років колонії суворого режиму підданого Норвегії Фруде Берга. У вівторок, 16 квітня, суд визнав його винним у шпигунстві, повідомляє із зали суду кореспондент DW. Крім того, суддя постановив передати державі суму в 15 тисяч євро, вилучену в підсудного.

Справа норвежця розглядалася в закритому режимі, тому суддя оголосив тільки вступну та резолютивну частини вироку.

Адвокат Берга Ілля Новіков повідомив DW, що його підзахисний не подаватиме апеляції, а натомість звернеться із проханням про помилування. "У цій справі немає інших фігурантів. Те, що писала преса про те, що він комусь передавав документи, є неправдою", - підкреслив адвокат. Новіков також спростував повідомлення ЗМІ про ще одного затриманого в даній справі.

Суд задовольнив клопотання обвинувачення

Суд у Москві задовольнив клопотання обвинувачення, яке просило засудити підданого Норвегії, якому закидають співпрацю з Військовою розвідувальною службою королівства, до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. За даними обвинувачення, Берг збирав дані про російські атомні підводні човни. Він начебто отримав інформацію від співробітника російського оборонного підприємства.

Сам норвежець раніше зізнався у співпраці з військовою розвідкою. За словами іншого його адвоката Брюн'юльфа Ріснеса, підзахисний "не уявляв у повному обсязі" масштабу ситуації або її можливої небезпеки.

Берга затримали в Москві у грудні 2017 року.