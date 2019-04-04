Підготовка до теледебатів: Як Порошенко та Зеленський аналізи здавали

У п’ятницю, 5 квітня, президент Петро Порошенко та кандидат у президенти Володимир Зеленський вперше в історії України в прямому ефірі здавали кров та інші біологічні матеріали. Таким чином вони намагались довести один одному та виборцям, що не вживають алкоголю, наркотиків та інших заборонених речовин. Кореспондент DW спостерігав за процесом.

Тести на алкоголь та наркотики

Звинувачення в алкогольній чи наркотичній залежності в українській політиці досі лишаються рідкістю. Та чутки про начебто нетверезу поведінку Володимира Зеленського на брифінгу почали поширювати в штабі Петра Порошенка ще у виборчу ніч. Тоді ж президент України назвав свого опонента "маріонеткою олігарха Коломойського", викликавши в того помітне обурення .

Противники відомого коміка, який у першому турі виборів набрав понад 30 відсотків голосів, і після перемоги продовжували закидати йому несерйозність та неготовність до публічних дебатів з головою держави. Аж поки 3 квітня Зеленський сам не викликав Порошенка на головний стадіон країни "НСК Олімпійський", ультимативно давши на відповідь 24 години. Окрім суто політичних вимог, кандидат зажадав від чинного президента поважного звертання та запропонував скласти тест на алкоголь та наркотики. Арбітром дебатів він запропонував бути Юлії Тимошенко, яка посіла третє місце у першому турі виборів.

Петро Порошенко здав аналізи в медпункті НСК "Олімпійський" у Києві

Петро Порошенко погодився на запропонований формат і в п'ятницю зранку пообіцяв бути на "Олімпійському", щоб здати медичні аналізи. Натомість у штабі Володимира Зеленського заявили, що їхній кандидат проходитиме тест у приватній клініці в іншій частині міста. Представники обох команд почали дискусію щодо доцільності аналізу крові, сечі, волосся, нігтів чи інших біологічних матеріалів опонентів. Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров’я проводила лікбез на цю тему на своїй сторінці у фейсбуці.

Щоправда в п'ятницю кандидати так і не зустрілися.

"Я прийшов тебе нема"

Володимир Зеленський обрав для тесту приватну клініку Eurolab у Солом'янському районі Києва. Туди він з'явився ще перед восьмою ранку, швидко здав кров та заявив про готовність надати й інші аналізи. "Володимир багато жартував, а потім поспілкувався з журналістами", - зазначає прес-служба кандидата. Втім добитися від нього конкретної відповіді щодо кандидатів на ключові посади в разі ймовірної перемоги на виборах досі не виходить.

"Викачали з мене всю кров, але в мене її багато, кров молода. Глибокий аналіз, через три дні отримаю результат на електрону пошту", - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський віддав перевагу київській приватні клініці Eurolab

Чимало журналістів зібралося о 8-ї ранку і в холі "НСК Олімпійський". Петро Порошенко прибув до стадіону із 20-хвилинним запізненням, швидко пройшов повз журналістів та зник за закритими дверима. Та процедуру, під час якої четверо медиків з різних клінік взяли в глави держави на аналіз кров, сечу та волосся, транслювали в холі на великому екрані.

Перші експрес-тести не виявили в організмі президента жодної психоактивної речовини, повідомив невдовзі головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий.

Сам Петро Порошенко, покінчивши з медичними тестами, з гордістю вийшов до журналістів. "Я сьогодні на стадіоні, але так розумію, що Володимира Олександровича не було. Як то кажуть: "Я прийшов тебе нема", - процитував він українську народну пісню.

Дебати чи гладіаторський двобій?

Попри відверто жартівливий характер історії зі здачею аналізів, Петро Порошенко, здається намагається грати в неї максимально серйозно. Виступаючи перед журналістами, він назвав вживання алкоголю чи наркотиків кандидатами "питанням національної безпеки".

"Дебати - це не шоу, а право українських громадян отримати всебічну інформацію про програми кандидатів", - наголосив президент, запропонувавши Зеленському обговорити в прямому ефірі питання оборони, зовнішньої політики та конституційних свобод громадян.

Запрошення на дебати Юлії Тимошенко як арбітра Петро Порошенко, який під час першого туру не відрізнявся делікатністю щодо давньої супротивниці, цього разу назвав неповагою до неї самої та її виборців.

Доля майбутніх дебатів, однак, досі лишається невизначеною. Заступник директора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов у п’ятницю завірив пресу, що стадіон зможе провести їх на найвищому рівні, але виключно на комерційній основі - за кошти ЦВК, самих кандидатів, чи глядачів.

"Усе можливо. Ми ж провели Лігу Чемпіонів",- заявив він, зазначивши, що чекає від кандидатів на технічне завдання.