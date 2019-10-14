 Пів року після пожежі: коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 14.10.2019

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Пів року після пожежі: коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео)

Уряд Франції обіцяє швидку реконструкцію Нотр-Дам де Парі, проте архітектори сумніваються, що це можливо. Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві та захищає свої права в суді.

Собор Паризької Богоматері, Париж, Франція, культура, ЮНЕСКО, історія, реконструкція

Пожежа на даху Собору Паризької Богоматері спалахнула під час ремонтних робіт у квітні 2019 року

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1-40 Пів року після пожежі: коли Франція відбудує Нотр-Дам де Парі?

07-53 Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві

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Посилання в інтернеті

Paris

Paris

UK

UK

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