Пів року після пожежі: коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео)

Гігантизм по-турецьки: заради найбільшої греблі затоплять села - "Європа у фокусі" (відео)

Чому правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген і чи туристи в цьому теж винні? А також інші теми. (26.08.2019)