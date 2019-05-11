 Півроку протестів ″жовтих жилетів″: на вулицях - дедалі менше учасників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Півроку протестів "жовтих жилетів": на вулицях - дедалі менше учасників

За шість місяців після початку антиурядових протестів у Франції на вулиці країни виходять дедалі менше демонстрантів. Утім, в деяких містах не вдалось уникнути сутичок.

Сутички під час протестів жовтих жилетів (архівне фото)

Сутички під час протестів "жовтих жилетів" (архівне фото)

За півроку після початку протестів "жовтих жилетів" у Франції кількість учасників в акції у суботу, 18 травня, досягла одного з найнижчих рівнів. За інформацією міністерства внутрішніх справ Франції, загалом по країні на вулиці вийшли 15,5 тисяч людей, з них 1600 - у Парижі. Утім, оганізатори протестів не погоджуються з цією оцінкою та стверджують, що учасників було більше - близько 41 тисячі осіб, повідомляє агенція AFP. Число учасників є набагато нижчим, ніж на початку протестів, коли 17 листопада минулого року, за даними французького МВС, на вулиці країни вийшли 282 тисячі людей. Минулого тижня у відомстві нарахували 18,6 тисячі мітингувальників.

Протести пройшли в країні вже 27-мі вихідні поспіль. Окрім Парижа, демонстрації відбулися в Марселі, Тулузі, Реймсі, Нансі, Лансі, а також у Ліоні та Діжоні. У деяких містах винкли сутички. У Реймсі протестувальники розбили близько 20 вітрин, у тому числі вікна радіостанції France Bleu, повідомила міська адміністрація. Окрім того, було підпалено кілька сміттєвих баків. Двоє протестувальників отримали травми.

У Нансі демонстранти зірвали прапор Євросоюзу. В Ліоні та Діжоні правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ. У Бордо кілька сотень демонстрантів приєдналися до екологічних активістів у марші проти агрохімічного гіганта Monsanto. Чи не найбільше учасників - дві тисячі - пройшли маршем у Тулузі. 

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, на його думку, він вже відповів на усі запитання, які були поставлені рухом "жовтих жилетів", і в політичній площині зробити більше неможливо. За його словами, ті, хто має іншу думку щодо управління країною, можуть самі балотуватися на державні посади та в президенти.

DW.COM

Під час традиційних першотравневих акцій профспілок та лівих сил у Парижі виникли сутички між радикально налаштованими мітингарями та поліцією. Затримано близько 330 осіб. Травми отримали щонайменше 38 людей. (01.05.2019)

Цього разу по всій країні на акції "жовтих жилетів" вийшло близько 19 тисяч учасників, що стало найменшим числом з початку протестів у листопаді 2018 року, кажуть у МВС країни. (04.05.2019)

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне.

В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою деяких економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.

Дивитись відео 01:58

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)  

Також за темою

Frankreich Gelbwesten Proteste in Paris

Протести "жовтих жилетів": учасників дедалі менше, однак сутички продовжуються 11.05.2019

На протести "жовтих жилетів" у Франції вийшли понад 18 тисяч осіб. У Нанті та Ліоні поліція змушена була застосувати сльозогінний газ.

Frankreich Paris Gelbwesten-Proteste

"Жовті жилети" вдвадцяте вийшли на вулиці міст Франції: затримано 100 осіб 30.03.2019

У Франції вже вдвадцяте відбулися протести "жовтих жилетів", проте кількість учасників акцій скоротилася порівняно з минулим тижнем.

1. Mai Proteste Paris Frankreich

Париж готується до 1 травня: Макрон вимагає жорстких дій проти хуліганів 30.04.2019

Французький президент очікує заворушень під час масових акцій 1 травня та вимагає від правоохоронців діяти рішуче. Поліція розпорядилася закрити магазини та ресторани у місцях проведення масових акцій.

Реклама

Докладно

default

Заступник голови Меджлісу про спотворення історії у Криму

Пам'ять про загиблих кримських татар протягом депортації 18 травня 1944 року намагаються шанувати у Криму і зараз.  

Symbolbild Stahl NEU (picture alliance/dpa/J. Lübke)

США і Канада скасовують взаємні мита на сталь і алюміній

Протягом 48 годин обома державами мають бути скасовані мита на сталь та алюміній, йдеться у спільній заяві країн.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  