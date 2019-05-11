Півроку протестів "жовтих жилетів": на вулицях - дедалі менше учасників

За півроку після початку протестів "жовтих жилетів" у Франції кількість учасників в акції у суботу, 18 травня, досягла одного з найнижчих рівнів. За інформацією міністерства внутрішніх справ Франції, загалом по країні на вулиці вийшли 15,5 тисяч людей, з них 1600 - у Парижі. Утім, оганізатори протестів не погоджуються з цією оцінкою та стверджують, що учасників було більше - близько 41 тисячі осіб, повідомляє агенція AFP. Число учасників є набагато нижчим, ніж на початку протестів, коли 17 листопада минулого року, за даними французького МВС, на вулиці країни вийшли 282 тисячі людей. Минулого тижня у відомстві нарахували 18,6 тисячі мітингувальників.

Протести пройшли в країні вже 27-мі вихідні поспіль. Окрім Парижа, демонстрації відбулися в Марселі, Тулузі, Реймсі, Нансі, Лансі, а також у Ліоні та Діжоні. У деяких містах винкли сутички. У Реймсі протестувальники розбили близько 20 вітрин, у тому числі вікна радіостанції France Bleu, повідомила міська адміністрація. Окрім того, було підпалено кілька сміттєвих баків. Двоє протестувальників отримали травми.

У Нансі демонстранти зірвали прапор Євросоюзу. В Ліоні та Діжоні правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ. У Бордо кілька сотень демонстрантів приєдналися до екологічних активістів у марші проти агрохімічного гіганта Monsanto. Чи не найбільше учасників - дві тисячі - пройшли маршем у Тулузі.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, на його думку, він вже відповів на усі запитання, які були поставлені рухом "жовтих жилетів", і в політичній площині зробити більше неможливо. За його словами, ті, хто має іншу думку щодо управління країною, можуть самі балотуватися на державні посади та в президенти.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне.

В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою деяких економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.