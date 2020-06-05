"Північному потоку-2" загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (відео)

Нові санкції проти "Північного потоку-2" планують запровадити у США. Законопроєкт розширює обмежувальні заходи на партнерів компанії, що прокладають труби газопроводу "Північний потік-2". Що кажуть про це в Німеччині?
Згідно з новим американським законопроєктом, як повідомляється на сайті одного з авторів документа сенатора Джона Баррасо, санкції США можуть поширитися не лише на компанії, які займаються безпосередньо роботами з прокладання трубопроводу, а й на тих, хто надає їм страхову або юридичну допомогу, а також портові послуги. У Німеччині вже прозвучали заклики ввести санкції у відповідь...
Застосування проти російського газогону "Північний потік-2" нових американських санкцій зашкодить десяткам німецьких та європейських компаній, наголосив голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес. (05.06.2020)
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