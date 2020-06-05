"Північному потоку-2" загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (відео)

Згідно з новим американським законопроєктом, як повідомляється на сайті одного з авторів документа сенатора Джона Баррасо, санкції США можуть поширитися не лише на компанії, які займаються безпосередньо роботами з прокладання трубопроводу, а й на тих, хто надає їм страхову або юридичну допомогу, а також портові послуги. У Німеччині вже прозвучали заклики ввести санкції у відповідь...