 ″Північному потоку-2″ загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2020

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Економіка

"Північному потоку-2" загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (відео)

Нові санкції проти "Північного потоку-2" планують запровадити у США. Законопроєкт розширює обмежувальні заходи на партнерів компанії, що прокладають труби газопроводу "Північний потік-2". Що кажуть про це в Німеччині?

Нові санкції проти Північного потоку-2 представили у Сенаті США (Reuters/V. Vaganov)

Нові санкції проти "Північного потоку-2" представили у Сенаті США

Згідно з новим американським законопроєктом, як повідомляється на сайті одного з авторів документа сенатора Джона Баррасо, санкції США можуть поширитися не лише на компанії, які займаються безпосередньо роботами з прокладання трубопроводу, а й на тих, хто надає їм страхову або юридичну допомогу, а також портові послуги. У Німеччині вже прозвучали заклики ввести санкції у відповідь...

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Німецький бізнес критикує санкції США проти "Північного потоку-2"

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