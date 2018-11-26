 Північноатлантична Рада закликає РФ негайно звільнити українських моряків і кораблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

Північноатлантична Рада закликає РФ негайно звільнити українських моряків і кораблі

Діям Росії проти українських кораблів немає виправдання, йдеться в заяві Північноатлантичної Ради. Україні НАТО обіцяє "політичну і практичну" підтримку.

НАТО різко засудив дії Росії щодо українських кораблів поблизу Керченської протоки

Північноатлантична Рада закликала Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів і свободу мореплавства

Північноатлантична Рада закликає Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів і свободу мореплавства. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті НАТО в вівторок, 27 листопада, з огляду на ситуацію, що склалася після захоплення Росією українських кораблів.

"Немає виправдання застосуванню військової сили з боку Росії проти українських кораблів і особового складу. Ми закликаємо Росію без затримок звільнити українських моряків і захоплені кораблі. Ми закликаємо до спокою та стриманості", - йдеться в заяві Північноатлантичної ради.

НАТО висловлює цілковиту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України "в її міжнародно визнаних кордонах і територіальних водах". В Альянсі вкотре суворо засудили "незаконну й нелегітимну анексію Криму Росією", а також назвали зведення Керченського мосту ще одним порушенням суверенітету й територіальної цілісності України.

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Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)

"НАТО підтримує Україну і продовжуватиме надавати політичну і практичну підтримку країні в рамках нашої співпраці", - вказано в заяві.

Нагадаємо, 25 листопада російські спецпризначенцізахопили три кораблі військово-морських сил України (рейдовий буксир "Яни Капу",  катери "Бердянськ" і "Нікополь") у районі Керченської протоки. У відповідь на дії Росії Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності. В низці регіонів України запроваджується воєнний стан на 30 днів. 12 українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, у вівторок суд у анексованому Криму взяв під варту до 25 січня 2019 року. Їм закидають незаконний перетин державного кордону РФ. Ще дванадцятьом затриманим українцям мають обрати запобіжний захід пізніше.

У низці країн ЄС і в США засудили дії Росії щодо українських суден у Керченській протоці та закликали до стриманості.

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Войтенко: "Україна мала повне право на прохід своїх кораблів через Керченську протоку" (26.11.2018)

DW.COM

Українські військові в Азовському морі: нерівний баланс сил

Захоплені Росією біля Керчі військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" мали посилити новостворену базу військово-морських сил України в Азовському морі. Нині баланс сил там не на користь Києва. (27.11.2018)  

На борту захоплених Росією кораблів перебували співробітники СБУ

Глава СБУ Василь Грицак підтвердив перебування співробітників військової контррозвідки на борту захоплених Росією українських кораблів. Повідомляється, що один із офіцерів зазнав важкого поранення. (27.11.2018)  

Президентка Естонії: Напад Росії на українські кораблі - це війна в Європі

Керсті Кальюлайд різко засудила напад Росії на українські кораблі поблизу Керченської протоки. Вона нагадала, що Крим досі окупований, і закликала лідерів демократичних держав підтримати її позицію. (27.11.2018)  

"Нагадування про забуту війну": європейська преса про керченський напад

Напад у Керченській протоці має розбудити Європу, яка забула про конфлікт між Україною і Росією, пишуть європейські видання. Чимало оглядачів звертають увагу і на можливі політичні дивіденди від загострення. (27.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)  

Войтенко: "Україна мала повне право на прохід своїх кораблів через Керченську протоку" (26.11.2018)  

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