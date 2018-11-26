Північноатлантична Рада закликає РФ негайно звільнити українських моряків і кораблі

Північноатлантична Рада закликає Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів і свободу мореплавства. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті НАТО в вівторок, 27 листопада, з огляду на ситуацію, що склалася після захоплення Росією українських кораблів.

"Немає виправдання застосуванню військової сили з боку Росії проти українських кораблів і особового складу. Ми закликаємо Росію без затримок звільнити українських моряків і захоплені кораблі. Ми закликаємо до спокою та стриманості", - йдеться в заяві Північноатлантичної ради.

НАТО висловлює цілковиту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України "в її міжнародно визнаних кордонах і територіальних водах". В Альянсі вкотре суворо засудили "незаконну й нелегітимну анексію Криму Росією", а також назвали зведення Керченського мосту ще одним порушенням суверенітету й територіальної цілісності України.

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"НАТО підтримує Україну і продовжуватиме надавати політичну і практичну підтримку країні в рамках нашої співпраці", - вказано в заяві.

Нагадаємо, 25 листопада російські спецпризначенцізахопили три кораблі військово-морських сил України (рейдовий буксир "Яни Капу", катери "Бердянськ" і "Нікополь") у районі Керченської протоки. У відповідь на дії Росії Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності. В низці регіонів України запроваджується воєнний стан на 30 днів. 12 українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, у вівторок суд у анексованому Криму взяв під варту до 25 січня 2019 року. Їм закидають незаконний перетин державного кордону РФ. Ще дванадцятьом затриманим українцям мають обрати запобіжний захід пізніше.

У низці країн ЄС і в США засудили дії Росії щодо українських суден у Керченській протоці та закликали до стриманості.