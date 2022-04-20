Газопровід "Північний потік-2" має пройти дном Балтійського моря й доставляти газ з Росії до Німеччини, а звідти - на решту європейського ринку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північний потік-2". Газопровід "Північний потік-2" має пройти дном Балтійського моря й транспортувати газ з Росії до ФРН, звідти – на решту європейського ринку. Таким чином Росія намагається знизити залежність від транзиту через Україну. Східноєвропейські країни протестують проти будівництва газопроводу. Крім того, проектом невдоволені в Брюсселі. Там вважають, що "Північний потік-2" протирічить енергетичними планами Євросоюзу з диверсифікації джерел і шляхів енергопостачання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.