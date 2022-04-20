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"Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" має пройти дном Балтійського моря й доставляти газ з Росії до Німеччини, а звідти - на решту європейського ринку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північний потік-2". Газопровід "Північний потік-2" має пройти дном Балтійського моря й транспортувати газ з Росії до ФРН, звідти – на решту європейського ринку. Таким чином Росія намагається знизити залежність від транзиту через Україну. Східноєвропейські країни протестують проти будівництва газопроводу. Крім того, проектом невдоволені в Брюсселі. Там вважають, що "Північний потік-2" протирічить енергетичними планами Євросоюзу з диверсифікації джерел і шляхів енергопостачання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Північний потік-2 - фатальна помилка Німеччини

Коментар: "Північний потік-2" - фатальна помилка Німеччини 20.04.2022

Підтримка Німеччиною "Північного потоку -2" стала фактором сприяння війні Росії проти України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Німеччина: як Північний потік-2 зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів

Німеччина: як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів 20.04.2022

У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ, прем'єр-міністерка Мекленбурга-Передньої Померанії та протеже Ґергарда Шредера, створювала за методичкою "Газпрому".
Ексміністр економіки Німеччини визнав помилки щодо Північного потоку-2

Ексміністр економіки Німеччини визнав помилки щодо "Північного потоку-2" 20.04.2022

Зіґмар Ґабріель вважає, що не прислухатися до заперечень східних європейців проти "Північного потоку-2" було помилкою.

Чи варто було не зустрічатись із Штайнмаєром у Києві? (14.04.2022) 14.04.2022

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав помилки політики ФРН щодо Росії. Але українська влада дала зрозуміти, що у Києві йому не раді. Україні потрібні не вибачення, а військова допомога.
Штайнмаєр виключив нормалізацію відносин з путінською Росією

Штайнмаєр виключив нормалізацію відносин з путінською Росією 05.04.2022

З Росією Путіна більше неможлива співпраця, якою вона була в попередні роки, заявив президент ФРН. Він назвав президента РФ "бункерним розпалювачем війни".
Президент ФРН вперше визнав власні помилки у політиці щодо Росії

Президент ФРН вперше визнав власні помилки у політиці щодо Росії 04.04.2022

Серед помилок Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав "Північний потік-2" та спробу включити РФ у спільну архітектуру безпеки. За його словами, неможливо було уявити, що Путін піде на "повне розкладання своєї країни".
Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго 22.03.2022

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек розповів DW про підсумки переговорів у Катарі та ОАЕ, які, зокрема, покликані знизити залежність Німеччини від російських енергоносіїв.
Як президент України Зеленський виступав перед депутатами Бундестагу

Як президент України Зеленський виступав перед депутатами Бундестагу 17.03.2022

У відеозверненні до німецьких парламентаріїв президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину вжити додаткових заходів для того, щоб зупинити агресію Росії. Репортаж DW із Бундестагу.

Зеленський у Бундестазі: "Пане Шольц, руйнуйте цю стіну!" (17.03.2022) 17.03.2022

У зверненні до депутатів Бундестагу президент України Володимир Зеленський зазначив, що вторгненням в Україну РФ знову будує "стіну" в Європі та звернувся за більшою підтримкою Берліна України.
Зеленський у Бундестазі дорікнув ФРН за співпрацю з Росією

Зеленський у Бундестазі дорікнув ФРН за співпрацю з Росією 17.03.2022

У зверненні до депутатів Бундестагу президент України Володимир Зеленський зазначив, що вторгненням в Україну РФ знову будує "стіну" в Європі та звернувся за більшою підтримкою Берліна України.

Світові концерни позиціонують себе проти агресії Росії (07.03.2022) 07.03.2022

Не лише світова політика, а й міжнародний бізнес займає дедалі активнішу позицію щодо війни Росії проти України і запроваджує низку безпрецедентних болісних заходів проти РФ. Перелік - у відео DW.
Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії? 03.03.2022

"Газпром" збільшив транзит через Україну, а ціни на газ б'ють рекорди. Сильно дорожчає і нафта. Ажіотажний попит може бути провісником відмови Європи від енергоносіїв із РФ.

Ґергард Шредер і Володимир Путін - небезпечна дружба (03.03.3022) 03.03.2022

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер, по суті, опинився в політичній ізоляції. Після вторгнення РФ в Україну Шредер засудив війну, але не того, хто її розпочав і кого він багато років називає своїм другом.
Оператор Північного потоку-2 заперечує повідомлення про банкрутство

Оператор "Північного потоку-2" заперечує повідомлення про банкрутство 02.03.2022

Швейцарська фірма Nord Stream 2 AG звільнила всіх своїх співробітників, але не подавала заявки на банкрутство.

Байден запровадив санкції проти компанії-оператора Північного потоку-2

Байден запровадив санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" 23.02.2022

Штрафні заходи запроваджуються проти компанії Nord Stream 2 AG. Раніше США відмовлялися від запровадження таких санкцій з поваги до Німеччини.

"Боюся, безумець не зупиниться": у Берліні пройшла акція солідарності з Україною (23.02.2022) 23.02.2022

Пів тисячі людей зібралися перед посольством Росії у столиці Німеччини 22 лютого на спонтанну акцію солідарності з Україною, вимагаючи негайного запровадження санкцій щодо Росії.
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