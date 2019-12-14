 ″Північний потік-2″ і досі породжує розбіжності між Берліном і Києвом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2019

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Новини

"Північний потік-2" і досі породжує розбіжності між Берліном і Києвом

На переговорах у Берліні глава МЗС України критикував газопровідний проєкт, а його німецький колега - екстериторіальні санкції США проти фірм, що беруть участь у його реалізації.

Вадим Пристайко та Гайко Маас

Вадим Пристайко (л.) та Гайко Маас на зустрічі в Берліні

Ситуація на Донбасі, домовленість між Москвою й Києвом щодо подальшого транзиту російського газу в країни ЄС через Україну та санкції США проти споруджуваного газопроводу "Північний потік-2" були головними темами на переговорах міністрів закордонних справ Німеччини та України в п'ятницю, 20 грудня, в Берліні.

Шоста зима війни на Донбасі

На підсумковій прес-конференції очільник МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) назвав "успіхом" вже сам факт проведення після трирічної перерви саміту в "нормандському форматі". Досягнуті в Парижі домовленості він вважає результатом у першу чергу, як висловився Маас, "мужніх дій України".

Особливо важливими він вважає дві речі: щиру волю всіх сторін - в тому числі, підкреслив Маас, і Росії, - дотримуватися досягнутих домовленостей, а, по-друге, знайти рішення ще відкритих питань. Міністр мав на увазі в першу чергу проблему майбутнього статусу територій на Сході України, які не перебувають під контролем Києва, а також реалізації "формули Штайнмаєра".

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Домовленість щодо транзиту газу і українська ГТС

Обидва міністри позитивно оцінили досягнуті напередодні в Берліні на тристоронніх переговорах - Москва, Київ, ЄС - принципові домовленості щодо подальшого транзиту російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. Вадим Пристайко при цьому подякував Німеччині, яка спільно з Єврокомісією виконувала роль посередника на газових переговорах між Росією і Україною. "Ми дуже задоволені й вдячні німецькій стороні", - заявив він.

Що ж стосується газопроводу "Північний потік-2", то ставлення до цього проєкту, а також до екстериторіальних американських санкцій проти фірм, що беруть участь у його реалізації, в Берліні та Києві різне.

"Ми вважаємо, що українська газотранспортна система здатна забезпечити поставки газу споживачам в Європейському Союзі, - заявив Пристайко. Причому, додав він, в обсягах, що втричі перевищують потужності газопроводу "Північний потік-2", який, за словами міністра, "проєкт, більше політичний, ніж економічний".

Ефективність санкцій США залежить від їхньої тривалості

У Берліні з такою оцінкою не згодні. Тут проєкт вважають комерційним, хоч і таким, що має політичну складову. "Ми, зрозуміло, обговорювали тему "Північного потоку-2" і американських санкцій, - сказав Гайко Маас, звертаючись до журналістів. - І вас, звичайно, не здивує наявність розбіжностей між нами в оцінці цього питання".

МЗС ФРН засуджує екстериторіальні санкції США, але розуміє, що протидіяти їм не зможе. "Я не маю ілюзій щодо того, що ми ще зможемо будь-якими формальними правовими заходами запобігти цим санкціям, - сказав Маас, відповідаючи на запитання журналістів. - Зрештою все буде залежати від того, як ці санкції будуть запроваджені на практиці та на які терміни".

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