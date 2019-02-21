 ″Північний потік-2″: як у Німеччині будують сухопутне продовження (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.02.2019

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Економіка

"Північний потік-2": як у Німеччині будують сухопутне продовження (відео)

Поки в Європі сперечаються про "Північний потік-2", неподалік від кордону з Польщею повним ходом будується його сухопутне продовження Eugal. Дивіться репортаж DW.

Baustelle der Eugal-Pipeline (DW)

Eugal: будівництво сухопутного продовження "Північного потоку-2"

Саме цими трубами російський газ від балтійського узбережжя качатимуть на південь - до Чехії, а звідти - до одного з найбільших у Європі газового хабу "Баумгартен" в Австрії. Загалом прокладуть близько 47 тисяч труб, кожна вагою 15 тонн і 18 метрів завдовжки. Дивіться репортаж з будмайданчика Eugal:


 

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