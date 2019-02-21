"Північний потік-2": як у Німеччині будують сухопутне продовження (відео)

Поки в Європі сперечаються про "Північний потік-2", неподалік від кордону з Польщею повним ходом будується його сухопутне продовження Eugal. Дивіться репортаж DW.
Саме цими трубами російський газ від балтійського узбережжя качатимуть на південь - до Чехії, а звідти - до одного з найбільших у Європі газового хабу "Баумгартен" в Австрії. Загалом прокладуть близько 47 тисяч труб, кожна вагою 15 тонн і 18 метрів завдовжки. Дивіться репортаж з будмайданчика Eugal:
Застосування Газової директиви ЄС до "Північного потоку-2" може на кілька років затримати його введення в експлуатацію. Це стало темою обговорення на німецько-російській економічній конференції у Берліні. (22.02.2019)
Ініціатива поширити Газову директиву ЄС на "Північний потік-2" виходить на фінішну пряму. DW з'ясувала, що зміниться для газогону з Росії. (21.02.2019)
Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність Євросоюзу від РФ, чи замерзне без труби Німеччина і чи можливо зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2". (18.02.2019)