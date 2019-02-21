"Північний потік-2": як у Німеччині будують сухопутне продовження (відео)

Саме цими трубами російський газ від балтійського узбережжя качатимуть на південь - до Чехії, а звідти - до одного з найбільших у Європі газового хабу "Баумгартен" в Австрії. Загалом прокладуть близько 47 тисяч труб, кожна вагою 15 тонн і 18 метрів завдовжки. Дивіться репортаж з будмайданчика Eugal:



