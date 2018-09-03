"Північний потік-2": чи поховають проект санкції США (відео)

Загроза американських санкцій проти "Північного потоку-2" стурбувала одного з учасників консорціуму Nord Stream 2 - німецький енергетичний концерн Uniper. DW з'ясувала позицію концерну.
Чи збирається виходити з проекту "Північний потік-2" один з його ключових учасників? Від імені німецького енергетичного концерну Uniper на прохання DW заяву зробив його фінансовий директор Крістофер Дельбрюк.
У внесеному до Конгресу США законопроекті йдеться про те, що санкції проти "Північного потоку-2" дозволять країнам-членам НАТО уникнути політичних маніпуляцій з боку Росії. (19.07.2018)
У Німеччині почали укладати труби для газогону "Північний потік-2". Незалежний німецький експерт Роланд Ґетц вважає, однак, що транзит газу через Україну обов’язково збережеться. В інтерв’ю DW він навів свої аргументи. (25.07.2018)