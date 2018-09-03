 ″Північний потік-2″: чи поховають проект санкції США (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.09.2018

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Економіка

"Північний потік-2": чи поховають проект санкції США (відео)

Загроза американських санкцій проти "Північного потоку-2" стурбувала одного з учасників консорціуму Nord Stream 2 - німецький енергетичний концерн Uniper. DW з'ясувала позицію концерну.

Nord Stream 2 - Verladung der Rohre in Sassnitz (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

Чи загрожують санкції США будівництву "Північного потоку-2"?

Чи збирається виходити з проекту "Північний потік-2" один з його ключових учасників? Від імені німецького енергетичного концерну Uniper на прохання DW заяву зробив його фінансовий директор Крістофер Дельбрюк. 

DW.COM

Законопроект про санкції щодо "Північного потоку-2" внесено в Конгрес США

У внесеному до Конгресу США законопроекті йдеться про те, що санкції проти "Північного потоку-2" дозволять країнам-членам НАТО уникнути політичних маніпуляцій з боку Росії. (19.07.2018)  

Експерт: "Північний потік-2" побудують, але транзит Україною буде збережено

У Німеччині почали укладати труби для газогону "Північний потік-2". Незалежний німецький експерт Роланд Ґетц вважає, однак, що транзит газу через Україну обов’язково збережеться. В інтерв’ю DW він навів свої аргументи. (25.07.2018)  

"Північний потік-2" у фокусі великої політики

Під час візиту російського президента Володимира Путіна до канцлерки Анґели Меркель поруч із темами України та Сирії йтиметься про перешкоди для "Північного потоку-2". (18.08.2018)  

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