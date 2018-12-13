 ″Північний потік-2″: чи залишаються шанси зупинити проект (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 14.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

"Північний потік-2": чи залишаються шанси зупинити проект (відео)

Подвійна атака на "Північний потік-2" - зі США та з Європарламенту - обнадіює українську владу. Які шанси і правові механізми, що добудові Nord Stream 2 в обхід України по дну Балтійського моря ще можна запобігти?

На думку експертів, Євросоюз не має важелів зупинити будівництво газогону

На думку експертів, Євросоюз не має важелів зупинити будівництво газогону

Європарламент у резолюції про партнерство з Україною закликав зупинити будівництво газопроводу по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Ця заява пролунала в унісон з останньою резолюцією нижньої палати Конгресу США. Різниця у тому, що американська версія конкретніша й апелює до Німеччини та європейських урядів. А ось євродепутати не пояснили, хто і яким чином повинен запобігти проекту "Газпрому". Тому з юридичного боку це викликає запитання. 


 

DW.COM

Брудні труби "Північного потоку-2"

Рух зелених має мало спільного з президентом США Дональдом Трампом. Але як захисники довкілля, так і Трамп намагаються заблокувати спорудження газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ піде до Європи. (13.12.2018)  

Болтон: Ми думаємо над варіантами, як зупинити "Північний потік-2"

Сполучені Штати виступають проти будівництва російського газогону "Північний потік-2" та думають над можливими варіантами протидії, заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. (05.12.2018)  

Керченська криза і "Північний потік-2": що кажуть імовірні наступники Меркель

DW - про ставлення трьох фаворитів на посаду голови німецького ХДС замість Анґели Меркель на дії Росії щодо України, керченської кризи, санкцій ЄС проти РФ і "Північного потоку-2". (05.12.2018)  

Маас: Участь ФРН у "Північному потоці-2" допомагає відстоювати інтереси України

Німеччина має запевнення від РФ, що після побудови газогону "Північний потік-2" Україна залишиться транзитною державою, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас. У випадку виходу з проекту вона їх втратить. (03.12.2018)  

Керченська криза: чи можуть скасувати "Північний потік-2"

Після зіткнення військових кораблів Росії та України поблизу Керченського мосту в Німеччині поновились заклики зупинити суперечливий проект "Газпрому" "Північний потік-2". DW поговорила з експертами. (29.11.2018)  

Також за темою

Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018) 13.12.2018

Подвійна атака на "Північний потік-2" - зі США та з Європарламенту - обнадіює українську владу. Які шанси і правові механізми, що добудові Nord Stream 2 в обхід України по дну Балтійського моря ще можна запобігти?

Russland Nord Stream 2

В Конгресі США підтримали санкції проти "Північного потоку-2" 12.12.2018

Будівництво газогону є кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів США, визнала Палата представників Конгресу. Там додали, що РФ зацікавлена у зменшенні ролі української системи транзиту газу.

Außenminister Heiko Maas

Маас: Участь ФРН у "Північному потоці-2" допомагає відстоювати інтереси України 03.12.2018

Німеччина має запевнення від РФ, що після побудови газогону "Північний потік-2" Україна залишиться транзитною державою, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас. У випадку виходу з проекту вона їх втратить.