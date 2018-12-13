"Північний потік-2": чи залишаються шанси зупинити проект (відео)

Європарламент у резолюції про партнерство з Україною закликав зупинити будівництво газопроводу по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Ця заява пролунала в унісон з останньою резолюцією нижньої палати Конгресу США. Різниця у тому, що американська версія конкретніша й апелює до Німеччини та європейських урядів. А ось євродепутати не пояснили, хто і яким чином повинен запобігти проекту "Газпрому". Тому з юридичного боку це викликає запитання.



