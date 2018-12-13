"Північний потік-2": чи залишаються шанси зупинити проект (відео)

Подвійна атака на "Північний потік-2" - зі США та з Європарламенту - обнадіює українську владу. Які шанси і правові механізми, що добудові Nord Stream 2 в обхід України по дну Балтійського моря ще можна запобігти?
Європарламент у резолюції про партнерство з Україною закликав зупинити будівництво газопроводу по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Ця заява пролунала в унісон з останньою резолюцією нижньої палати Конгресу США. Різниця у тому, що американська версія конкретніша й апелює до Німеччини та європейських урядів. А ось євродепутати не пояснили, хто і яким чином повинен запобігти проекту "Газпрому". Тому з юридичного боку це викликає запитання.
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DW - про ставлення трьох фаворитів на посаду голови німецького ХДС замість Анґели Меркель на дії Росії щодо України, керченської кризи, санкцій ЄС проти РФ і "Північного потоку-2". (05.12.2018)
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