"Північний потік-2" зупинився, але газ його відгалуженням Eugal пішов

Будівництво газопроводу "Північний потік-2", який має з'єднати Росію із Німеччиною дном Балтійського моря, призупинено. Водночас першою ниткою газопроводу Eugal - продовження "Північного потоку-2" на території Німеччини до кордону з Чехією - з 1 січня 2020 року газ офіційно вже пішов. Про це у відповідь на запит DW повідомив 6 січня прессекретар компанії Gascade Джордж Вюстнер (George Wüstner), пояснивши: "Газ закачують в Eugal з трубопроводу Nel".

У газопроводу Nel з'явилося нове завдання

Таким чином, нова транспортна інфраструктура, яку здали в експлуатацію наприкінці 2019 року, технологічно не простоює, а підтримується в робочому стані за допомогою газу з "Північного потоку". Цей газопровід так само з'єднує Росію і Німеччину дном Балтійського моря та, на відміну від "Північного потоку-2", працює вже давно. Але це не рятує "Газпром" від фінансових збитків, адже російська компанія платить за повністю заброньований Eugal, хоча використовує його лише частково.

Джордж Вюстнер підтвердив DW, що потужності Eugal заброньовані на тривалий термін, однак "з міркувань захисту даних" відмовився повідомляти, ким саме. Але в тому, що це "Газпром", ніхто й не сумнівається: мета двох ниток Eugal (друга за планом буде побудована до кінця 2020 року) - стати продовженням двох труб "Північного потоку-2". Так само Opal і Nel є продовженням на території Німеччини двох ниток першого "Північного потоку", які діють з 2012 року.

Та справа в тому, що потужність газопроводу Nel, що з'єднує приймальний термінал "Північного потоку" в Любміні під Грайфсвальдом з підземним газосховищем Rehden, становить 20 мільярдів кубометрів газу на рік. А потужність першої нитки Eugal - 30,9 мільярда кубометрів. Тож навіть якщо Nel, у якого взагалі-то інші завдання, буде цілковито задіяний для заповнення нового газопроводу, повністю завантажити його не вдасться.

Безпрограшний бізнес для європейських партнерів "Газпрому"

А якщо "Північний потік-2" не встигнуть добудувати в 2020 році, то з січня 2021 року "Газпром" втрачатиме гроші на також повністю заброньованих, але не завантажених потужностях другої нитки Eugal. Щоправда, російська компанія є співвласником цього газопроводу через спільне з фірмою Wintershall підприємство Gascade, але лише приблизно на чверть.

Решту акцій тримають німецькі компанії Wintershall і Ontras, а також бельгійська Fluxys і нідерландська Gasunie через свої зареєстровані в Німеччині "дочки". Власне, зацікавленість усіх цих європейських партнерів в Eugal як продовженні "Північного потоку-2" пояснюється саме тим, що для них це безпрограшний бізнес: "Газпром" оплачує повністю заброньовані потужності трубопроводу незалежно від того, скільки газу насправді через нього прокачується.