"Північний потік-2" зупинився, але газ його відгалуженням Eugal пішов
"Газпром" для підтримки в робочому стані нового трубопроводу на території Німеччини перекидає в нього газ із "Північного потоку", який вже давно діє, але гроші все одно втрачає.
Початок газогону Eugal в Любміні неподалік Грайфсвальда
Будівництво газопроводу "Північний потік-2", який має з'єднати Росію із Німеччиною дном Балтійського моря, призупинено. Водночас першою ниткою газопроводу Eugal - продовження "Північного потоку-2" на території Німеччини до кордону з Чехією - з 1 січня 2020 року газ офіційно вже пішов. Про це у відповідь на запит DW повідомив 6 січня прессекретар компанії Gascade Джордж Вюстнер (George Wüstner), пояснивши: "Газ закачують в Eugal з трубопроводу Nel".
У газопроводу Nel з'явилося нове завдання
Таким чином, нова транспортна інфраструктура, яку здали в експлуатацію наприкінці 2019 року, технологічно не простоює, а підтримується в робочому стані за допомогою газу з "Північного потоку". Цей газопровід так само з'єднує Росію і Німеччину дном Балтійського моря та, на відміну від "Північного потоку-2", працює вже давно. Але це не рятує "Газпром" від фінансових збитків, адже російська компанія платить за повністю заброньований Eugal, хоча використовує його лише частково.
Джордж Вюстнер підтвердив DW, що потужності Eugal заброньовані на тривалий термін, однак "з міркувань захисту даних" відмовився повідомляти, ким саме. Але в тому, що це "Газпром", ніхто й не сумнівається: мета двох ниток Eugal (друга за планом буде побудована до кінця 2020 року) - стати продовженням двох труб "Північного потоку-2". Так само Opal і Nel є продовженням на території Німеччини двох ниток першого "Північного потоку", які діють з 2012 року.
Та справа в тому, що потужність газопроводу Nel, що з'єднує приймальний термінал "Північного потоку" в Любміні під Грайфсвальдом з підземним газосховищем Rehden, становить 20 мільярдів кубометрів газу на рік. А потужність першої нитки Eugal - 30,9 мільярда кубометрів. Тож навіть якщо Nel, у якого взагалі-то інші завдання, буде цілковито задіяний для заповнення нового газопроводу, повністю завантажити його не вдасться.
Безпрограшний бізнес для європейських партнерів "Газпрому"
А якщо "Північний потік-2" не встигнуть добудувати в 2020 році, то з січня 2021 року "Газпром" втрачатиме гроші на також повністю заброньованих, але не завантажених потужностях другої нитки Eugal. Щоправда, російська компанія є співвласником цього газопроводу через спільне з фірмою Wintershall підприємство Gascade, але лише приблизно на чверть.
Решту акцій тримають німецькі компанії Wintershall і Ontras, а також бельгійська Fluxys і нідерландська Gasunie через свої зареєстровані в Німеччині "дочки". Власне, зацікавленість усіх цих європейських партнерів в Eugal як продовженні "Північного потоку-2" пояснюється саме тим, що для них це безпрограшний бізнес: "Газпром" оплачує повністю заброньовані потужності трубопроводу незалежно від того, скільки газу насправді через нього прокачується.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
"Дружба" завдовжки у 500 кілометрів
З 1975 по 1979 рік східні німці з НДР будували в Україні експортний газогін "Союз", яким газ з Оренбурзького родовища постачався до Центральної Європи. Свою ділянку вони назвали "Дружба".
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Від Кременчука до Бара
Крім НДР, експортний газопровід на території України будували Польща, Чехословаччина, Угорщина і Болгарія. Німецька ділянка була в центрі - від Кременчука в Полтавській області до Бара на Вінничині.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Німецькі труби і кредити
Сталеві труби діаметром 1,42 метра були імпортними - їх постачали з Італії та Західної Німеччини. Німецькі труби виробляла західнонімецька фірма Mannesmann з Дюссельдорфа. Між ФРН і СРСР ще до початку будівництва, в 1970-му році, була укладена угода, яку назвали "газ в обмін на труби". Вона також передбачала кредити німецьких банків.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Японська техніка
Будівництво газопроводу було б неможливим без трубоукладачів японської фірми Komatsu. Подібної техніки не було ні у СРСР, ні у країн Східного блоку. Колишні будівельники згадують, як їх вразили встановлені на бульдозерах та інших японських машинах кондиціонери, у ті часи - дивина.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
КрАЗи прямо з заводу
Труби - із Західної Німеччини, укладачі - з Японії, але, звісно, на будівництві використовували й радянську техніку. Так співпало, що німецька ділянка починалася у Кременчуці, де випускають великовантажні автомобілі КрАЗ (на фото зліва). Німецькі будівельники отримували їх в рамках спецпрограми прямо на заводі.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Діджей на трасі
Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
На "дискомобілі" українськими дорогами
Платівки, програвачі, мікшерний пульт - так виглядало робоче місце Гайо Обухоффа у "дискомобілі". Музика, яку він крутив для будівельників, була різною - від гуртів з НДР і країн Східного блоку, до популярних на Заході Beatles, Boney M, Rolling Stones або Led Zeppelin.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Привозне пиво
Пиво, ковбасу та інше продовольство будівельникам регулярно привозили з НДР. Зокрема, це було пов'язано з тим, що в умовах літньої спеки місцеве пиво швидко псувалося. Німецькі будівельники були повністю забезпечені продуктами, які в СРСР були в дефіциті.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
І в дощ, і в сніг
За словами колишнього зварювальника з Тюрингії Теодора Герменайта, найскладнішим при прокладанні труби були рельєф місцевості і погода. Навесні і восени прокладати трубу було особливо важко через вогку землю. "Мої чоботи досі десь в українському чорноземі", - згадує зварювальник.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Шматок труби на згадку
Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Концерти "зірок" з НДР
З гастролями для будівельників на трасу регулярно приїжджали артисти з НДР. На фото - виступ гурту Express зі Східного Берліна.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Остання труба
Офіційно будівництво німецької ділянки "Дружби" завершилося прокладанням останньої труби восени 1978 року, але дрібніші роботи тривали ще рік.