 Північна і Південна Корея символічно об′єднали свої залізниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2018

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Новини

Північна і Південна Корея символічно об'єднали свої залізниці

Урочиста церемонія на знак об'єднання залізниць двох Корей відбулася на станції Пханмун у прикордонному місті КНДР.

Південнокорейські політики біля потягу, що має прямувати у Північну Корею

Південнокорейські політики біля потягу, що має прямувати у Північну Корею (26 грудня, 2018 року)

Як знак подальшого зближення Північна і Південна Корея символічно відновили залізничне сполучення одна з одною. На урочисту церемонію на станції Пханмун в прикордонному північнокорейському місті Кесон в середу, 26 грудня, зібралися високопосадовці з КНДР і Південної Кореї, а також представники ООН, Росії, Китаю і Монголії, повідомляє dpa з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Подальшою метою Північної і Південної Кореї є встановлення транспортного сполучення з Європою заради розширення економічних зв'язків, що вимагатиме модернізації залізничного сполучення КНДР. Як повідомлялося, раніше Сеул виділив близько 57 мільйонів доларів США на програму ремонту і модернізації залізничної інфраструктури КНДР.

До поділу Кореї в 1948 році Північ із Півднем з'єднували дві залізничні лінії - одна на заході, інша - на сході. Відновлення західної лінії між країнами у 2007 році було одним з перших жестів примирення. Однак, наприкінці 2008 року Північна Корея вчергове розірвала залізничне сполучення з Південною Кореєю менш ніж за рік після його відновлення на короткій ділянці.

Від початку 2018 року обидві Кореї взяли курс на нормалізацію відносин і зближення після кризи, викликаної ядерними і ракетними випробуваннями в КНДР у 2017 році. Для проведення церемонії в Кесоні комітет ООН з санкцій тимчасово скасував міжнародні штрафні заходи проти КНДР, щоб дозволити південнокорейському потягу приїхати на станцію Пханмун і доставити туди обладнання.

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