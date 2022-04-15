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Північна Македонія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північна Македонія".

Історична суперечка між Скоп'є та Афінами щодо назви Македонії - цієї невеликої балканської країни - вважалась головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз (ЄС) та Північноатлантичний Альянс (НАТО). Греція постійно блокувала будь-який рух Македонії в цьому напрямку. На референдумі 30 вересня 2018 року виборці в Македонії більшістю голосів підтримали план перейменування країни на Північну Македонію, який відкриває їй шлях до Європейського Союзу та НАТО. У січні 2018 року парламент Греції ратифікував історичну угоду про нову назву сусідньої Македонії - Республіка Північна Македонія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У США підтверджують підбиття Москви двома українськими ракетами

У США підтверджують підбиття "Москви" двома українськими ракетами 15.04.2022

51-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями п'ятниці, 15 квітня.
ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС

ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС 01.04.2022

Через війну Росії проти України Берлін і Відень підтримали якнайшвидший вступ країн Західних Балкан до Євросоюзу.
У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей

У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей 23.11.2021

Більшість загиблих, серед яких 12 дітей, є громадянами Північної Македонії, куди і прямував автобус. МЗС України не повідомляє, щоб серед загиблих були українці.
Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив про відставку 01.11.2021

Рішення про відставку Зоран Заєв ухвалив після поразки його партії Соціал-демократичний союз у низці міст на місцевих виборах, взявши на себе за це відповідальність.
Пожежа у лікарні в Північній Македонії: щонайменше 14 загиблих

Пожежа у лікарні в Північній Македонії: щонайменше 14 загиблих 09.09.2021

У північномакедонському місті Тетово внаслідок пожежі в тимчасовій лікарні для хворих на COVID-19 загинули щонайменше 14 осіб.
Пожежі на півдні Європи: ситуація загострюється

Пожежі на півдні Європи: ситуація загострюється 05.08.2021

Лісові пожежі лютують у Греції та Туреччині, а також в інших країнах Середземномор'я.
Євро-2020: Україна здобуває нервову перемогу над Північною Македонією

Євро-2020: Україна здобуває нервову перемогу над Північною Македонією 17.06.2021

У матчі в Бухаресті збірна України перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1. В українців, як і в першому матчі в групі, відзначилися Ярмоленко та Яремчук.
Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС 17.11.2020

Причиною блокування Софією європейських прагнень Скоп'є стали невирішені питання щодо історії та мови, пояснили в МЗС Болгарії.
Суперечка на Балканах: за що Болгарія блокує Північній Македонії вступ до ЄС

Суперечка на Балканах: за що Болгарія блокує Північній Македонії вступ до ЄС 24.09.2020

Софія не на жарт зчепилася зі Скоп'є через національну ідентичність і вимагає визнання того, що історично і мовно Північна Македонія є болгарською. Ціна питання - членство Північної Македонії в ЄС.

Вибори у Північній Македонії: соціал-демократи перемагають з незначним відривом

Вибори у Північній Македонії: соціал-демократи перемагають з незначним відривом 16.07.2020

На дострокових виборах у Північній Македонії перемагають з незначним відривом соціал-демократи експрем'єра Заєва. Утім, їхні опоненти також заявили про право на формування коаліції.
Північна Македонія стала тридцятим членом НАТО

Північна Македонія стала тридцятим членом НАТО 27.03.2020

Північна Македонія офіційно стала членом НАТО. Раніше через суперечку щодо назви країни сусідня Греція блокувала початок переговорів про вступ цієї країни до Північноатлантичного Альянсу.

Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією

Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією 24.03.2020

Дата початку переговорів про вступ балканських країн до блоку поки не призначена. Раніше проти цього виступав президент Франції Еммануель Макрон.
Парламент Північої Македонії схвалив вступ країни до НАТО

Парламент Північої Македонії схвалив вступ країни до НАТО 11.02.2020

Парламент Північної Македонії ратифікував протокол щодо вступу країни до НАТО. Для приєднання цієї країни до Альянсу згоду має ще надати Іспанія.
Нова процедура вступу до ЄС: більш сувора, але з додатковими бонусами

Нова процедура вступу до ЄС: більш сувора, але з додатковими бонусами 05.02.2020

У Єврокомісії представили оновлену методологію розширення ЄС. В разі її затвердження, переговори про вступ можна буде проводити швидше. Для успішних в реформах країн передбачені додаткові бонуси.
Жебрацькі зарплати швачок під лейблом Made in Europe у Північній Македонії - Європа у фокусі (відео)

Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (відео) 03.02.2020

Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней.
Глава уряду Північної Македонії Заєв подав у відставку

Глава уряду Північної Македонії Заєв подав у відставку 03.01.2020

До формування нової урядової коаліції після намічених на 12 квітня дострокових парламентських виборів Північної Македонією керуватиме перехідний уряд. Схвалити роботу перехідного уряду ще має парламент.
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