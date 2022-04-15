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Історична суперечка між Скоп'є та Афінами щодо назви Македонії - цієї невеликої балканської країни - вважалась головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз (ЄС) та Північноатлантичний Альянс (НАТО). Греція постійно блокувала будь-який рух Македонії в цьому напрямку. На референдумі 30 вересня 2018 року виборці в Македонії більшістю голосів підтримали план перейменування країни на Північну Македонію, який відкриває їй шлях до Європейського Союзу та НАТО. У січні 2018 року парламент Греції ратифікував історичну угоду про нову назву сусідньої Македонії - Республіка Північна Македонія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.