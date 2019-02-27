Північна Корея повідомила про випробування нової тактичної зброї

У Північній Кореї за присутності лідера країни Кім Чен Ина випробували нову тактичну керовану зброю, яку можна оснастити "потужною боєголовкою", ідеться в повідомленні північнокорейської державної інформаційна агенція KCNA у четвер, 18 квітня. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. Не повідомляється і про те, де був проведений запуск.

Напередодні Центр стратегічних і міжнародних досліджень, що базується у Вашингтоні, повідомив про активність у північнокорейському ядерному науково-дослідному центрі в Йонбені. Супутники зафіксували п'ять транспортних засобів неподалік від будівлі, де розташована установка зі збагачення урану, і від радіохімічної лабораторії.

КНДР не поспішає з денуклеаризацією

Нагадаємо, що у квітні 2018 року в КНДР вперше заявили про готовність обговорити можливість створення без'ядерної зони на Корейському півострові. На першому саміті президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі було підписано спільний документ, що зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків з досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США і КНДР наприкінці лютого цього року в Ханої закінчилася безрезультатно.

На початку березня інтернет-портал 38 North, що спеціалізується на моніторингу ситуації в КНДР, повідомив про початок відновлювальних робіт на полігоні Сохе. Експерти здійснили аналіз супутникових знімків і дійшли висновку, що влада КНДР "почала відновлювальні роботи на стартовому майданчику і полігоні для випробування ракетних двигунів".

У квітні Кім Чен Ин висловив готовність утретє зустрітися з Трампом до кінця нинішнього року, якщо Вашингтон представить пропозиції, які влаштують обидві сторони.

Дивитись відео 01:47 Поділитись Чому біженка з КНДР шкодує про втечу (27.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2woTJ Чому біженка з КНДР шкодує про втечу