 Північна Корея повідомила про випробування нової тактичної зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

Північна Корея повідомила про випробування нової тактичної зброї

Північна Корея випробувала нову керовану тактичну зброю, здатну нести потужну боєголовку, повідомила північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA. Підтвердження цих слів з інших джерел немає.

Кім Чен Ин, фото 16 квітня 2019 року

Кім Чен Ин (ліворуч), фото 16 квітня 2019 року

У Північній Кореї за присутності лідера країни Кім Чен Ина випробували нову тактичну керовану зброю, яку можна оснастити "потужною боєголовкою", ідеться в повідомленні північнокорейської державної інформаційна агенція KCNA у четвер, 18 квітня. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. Не повідомляється і про те, де був проведений запуск.

Напередодні Центр стратегічних і міжнародних досліджень, що базується у Вашингтоні, повідомив про активність у північнокорейському ядерному науково-дослідному центрі в Йонбені. Супутники зафіксували п'ять транспортних засобів неподалік від будівлі, де розташована установка зі збагачення урану, і від радіохімічної лабораторії.

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КНДР не поспішає з денуклеаризацією

Нагадаємо, що у квітні 2018 року в КНДР вперше заявили про готовність обговорити можливість створення без'ядерної зони на Корейському півострові. На першому саміті президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі було підписано спільний документ, що зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків з досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США і КНДР наприкінці лютого цього року в Ханої закінчилася безрезультатно.

На початку березня інтернет-портал 38 North, що спеціалізується на моніторингу ситуації в КНДР, повідомив про початок відновлювальних робіт на полігоні Сохе. Експерти здійснили аналіз супутникових знімків і дійшли висновку, що влада КНДР "почала відновлювальні роботи на стартовому майданчику і полігоні для випробування ракетних двигунів".

У квітні Кім Чен Ин висловив готовність утретє зустрітися з Трампом до кінця нинішнього року, якщо Вашингтон представить пропозиції, які влаштують обидві сторони.

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    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

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    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

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    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

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