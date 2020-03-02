 Північна Корея знову провела ракетні випробування - Сеул | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Північна Корея знову провела ракетні випробування - Сеул

Північна Корея знову провела випробування, повідомив Сеул. Генштаб Південної Кореї припускає, що це були балістичні ракети малої дальності. У Сеулі назвали дії Пхеньяна неприйнятними.

Телебачення Південної Кореї повідомляє про запуск ракет КНДР

Телебачення Південної Кореї повідомляє про запуск ракет КНДР

Північна Корея у суботу, 21 березня, ймовірно, запустила дві балістичні ракети, які пролетіли над територією Південної Кореї і впали у море. Про це повідомляє генеральний штаб Південної Кореї, передає агенція новин dpa.

У штабі припускають, що це були балістичні ракети малої дальності. За даними південнокорейських військових, ракети пролетіли близько 410 кілометрів на висоті до 50 кілометрів. У Сеулі також повідомили, що розслідуватимуть інцидент спільно зі США.

Південна Корея розкритикувала ці випробування і назвала їх "неприйнятними". Їх здійснили у час, коли весь світ бореться з пандемією коронавірусу, наголосили у Сеулі. Південна Корея закликала Пхеньян негайно припинити ці випробування.

Раніше, за даними Південної Кореї, цього місяця КНДР провела ракетні випробування 2 та 9 березня. До цього Пхеньян проводив ракетні випробування в кінці листопада 2019 року. Відтоді Пхеньян утримувався від нових тестів.

У Південній Кореї припускали, що це може бути пов'язано із зосередженням зусиль КНДР на недопущенні проникнення коронавірусу в країну. 

Дивитись відео 02:20

Жителі Сеула - про ядерну суперечку між КНДР та США (15.08.2017)

DW.COM

США розчаровані погрозою КНДР повернутися до випробувань ракет

Лідер КНДР Кім Чен Ин раніше пригрозив продовжити випробування ракет і анонсував "нову стратегічну зброю". (01.01.2020)  

Також за темою

Südkorea TV-Bilder eines nordkoreanischen Raketenstarts

Сеул заявив про запуск Північною Кореєю двох снарядів 02.03.2020

Південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея запустила два нерозпізнані снаряди у бік Японського моря. Це - перші випробування Пхеньяна в 2020 році.

Nordkorea | Neue Raketentests

Північна Корея запустила два реактивні снаряди у бік Японського моря 28.11.2019

Північна Корея знову проводить ракетні випробування. За даними Сеула, випущені у бік моря снаряди пролетіли близько 380 кілометрів.

Nordkorea | Neue Raketentests

Північна Корея провела чергові ракетні випробування 03.08.2019

Північнокорейські військові під керівництвом Кім Чен Ина провели нові ракетні випробування. У Сеулі повідомили, що були запущені балістичні ракети малої дальності.

Реклама

Докладно

Німецький Бундесвер уже сьогодні допомагає боротися з викликами епідемії коронавірусу

Бундесвер у боротьбі проти коронавірусу

Бундесвер допомагатиме протистояти пандемії COVID-19. Але у німецької армії є обмеження.  

Порожні полиці в супермаркеті - незвична картина для німців

Чи загрожує німцям дефіцит продуктів харчування?

Влада ФРН стверджує, що продуктів у країні вистачить на всіх, а ризик підхопит коронавірус з упаковки - мінімальний.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  