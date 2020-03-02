Північна Корея знову провела ракетні випробування - Сеул

Північна Корея у суботу, 21 березня, ймовірно, запустила дві балістичні ракети, які пролетіли над територією Південної Кореї і впали у море. Про це повідомляє генеральний штаб Південної Кореї, передає агенція новин dpa.

У штабі припускають, що це були балістичні ракети малої дальності. За даними південнокорейських військових, ракети пролетіли близько 410 кілометрів на висоті до 50 кілометрів. У Сеулі також повідомили, що розслідуватимуть інцидент спільно зі США.

Південна Корея розкритикувала ці випробування і назвала їх "неприйнятними". Їх здійснили у час, коли весь світ бореться з пандемією коронавірусу, наголосили у Сеулі. Південна Корея закликала Пхеньян негайно припинити ці випробування.

Раніше, за даними Південної Кореї, цього місяця КНДР провела ракетні випробування 2 та 9 березня. До цього Пхеньян проводив ракетні випробування в кінці листопада 2019 року. Відтоді Пхеньян утримувався від нових тестів.

У Південній Кореї припускали, що це може бути пов'язано із зосередженням зусиль КНДР на недопущенні проникнення коронавірусу в країну.