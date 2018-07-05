Північна Корея звинувачує США у тиску

Північна Корея "дуже розчарована" перебігом переговорів зі США щодо денуклеаризації Корейського півострова. Про це у суботу, 7 липня, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на МЗС Північної Кореї.

Після візиту держсекретаря США Майка Помпео Пхеньян звинуватив Сполучені Штати у тиску та "жадібних вимогах" з тим, щоб примусити КНДР до ядерного роззброєння.

"Позиція та ставлення США на переговорах на високому рівні в п'ятницю та суботу були надзвичайно прикрими", - повідомили у МЗС Північної Кореї.

Тим часом Помпео заявив, що переговори щодо денуклеаризації Північної Кореї були "дуже продуктивними". "Це складні проблеми, але ми досягли прогресу майже у всіх центральних питаннях, у деяких прогрес дуже великий, апо інших пунктах все ще потрібно більше попрацювати", - сказав він.

Майк Помпео 7 липня провів переговори щодо ядерного роззброєння з північнокорейським посадовцем Кім Йон Чолом. Він наголосив, що позиція США залишається незмінною і Північна Корея має відмовитися від ядерної програми.

Нагадаємо, 12 червня президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками саміту в Сінгапурі підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на денуклеаризацію Північна Корея хоче гарантій безпеки від США.