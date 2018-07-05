 Північна Корея звинувачує США у тиску | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

Північна Корея звинувачує США у тиску

США висувають "жадібні вимоги" та тиснуть на КНДР у переговорах щодо ядерного роззброєння, повідомили південнокорейські ЗМІ. Проте Дежрсекретар США заявив про прогрес в обговоренні денуклеаризації.

Кім Йон Чол (л) та Майк Помпео у Пхеньяні

Кім Йон Чол (л) та Майк Помпео у Пхеньяні

Північна Корея "дуже розчарована" перебігом переговорів зі США щодо денуклеаризації Корейського півострова. Про це у суботу, 7 липня, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на МЗС Північної Кореї.

Після візиту держсекретаря США Майка Помпео Пхеньян звинуватив Сполучені Штати у тиску та "жадібних вимогах" з тим, щоб примусити КНДР до ядерного роззброєння.

"Позиція та ставлення США на переговорах на високому рівні в п'ятницю та суботу були надзвичайно прикрими", - повідомили у МЗС Північної Кореї.

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Майк Помпео наполягає на повній денуклеаризації Північної Кореї. Держсекретар США нині перебуває з робочим візитом у КНДР. (07.07.2018)

У США вперше назвали строки, у які планує досягти повного ядерного роззброєння КНДР. Натомість неназвані джерела розвідки США занепокоєні тим, що Пхеньян може приховувати реальну кількість ядерних боєголовок. (01.07.2018)

Тим часом Помпео заявив, що переговори щодо денуклеаризації Північної Кореї були "дуже продуктивними". "Це складні проблеми, але ми досягли прогресу майже у всіх центральних питаннях, у деяких прогрес дуже великий, апо інших пунктах все ще потрібно більше попрацювати", - сказав він.

Майк Помпео 7 липня провів переговори щодо ядерного роззброєння з північнокорейським посадовцем Кім Йон Чолом. Він наголосив, що позиція США залишається незмінною і Північна Корея має відмовитися від ядерної програми.

Нагадаємо, 12 червня президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками саміту в Сінгапурі підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на денуклеаризацію Північна Корея хоче гарантій безпеки від США.

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