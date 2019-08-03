Північна Корея запустила два реактивні снаряди у бік Японського моря

Північна Корея у четвер, 28 листопада, запустила у бік Японського моря два реактивні снаряди, повідомив об'єднаний комітеті начальників штабів Південної Кореї. Запуск відбувся о 16.59 за місцевим часом. Обидва снаряди були запущені з полігону в провінції Хамгьон на сході країни.

За даними Сеула, випущені снаряди пролетіли 380 кілометрів та досягли висоти в 97 кілометрів. Військові Південної Кореї висловили жаль через нові ракетні випробування з боку КНДР та закликали припинити їх. Південнокорейські військові продовжують аналізувати запуск снарядів разом з США, повідомляє агентство новин dpa.

Японія своєю чергою описала випущені снаряди, як "різновид балістичних ракет", випробування яких Північною Кореєю заборонено резолюціями Ради Безпеки ООН.

Раніше північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що лідер КНДР Кім Чен Ин наказав провести випробування зброї під час інспекції на острові Чагрін в Жовтому морі.

Як повідомлялося, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.