 Північна Корея: Випробування ракет - попередження Південній Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2019

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Новини

Північна Корея: Випробування ракет - попередження Південній Кореї

Нещодавні випробування північнокорейських балістичних ракет є попередженням Сеулу та відповіддю на переозброєння південнокорейської армії, заявляє лідер КНДР

Балістична ракета КНДР

Останній проведений Північною Кореєю пуск двох балістичних ракет став попередженням південнокорейському керівництву. Про це в п'ятницю, 26 липня, заявив лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. За його словами, які наводить у п'ятницю, 26 липня, державна агенція KCNA, немає іншого вибору, як "безупинно розвивати потужні системи зброї", щоб відвернути "потенційні та прямі погрози" з Півдня. Уряд в Сеулі хоч і говорить про мир, але водночас імпортує нові озброєння та проводить військові навчання, закидає Кім Чен Ин.

У Пхеньяні наголосили, що під час стрільб було випробовано "новий тип" тактичної зброї, повідомляє агенція новин dpa.

Ця демонстрація сили стала реакцією Пхеньяна на оснащення південнокорейської армії новітніми видами озброєнь та проведення армією Південної Кореї військових маневрів, наголошують північнокорейські ЗМІ.

Тим часом, згідно з оновленими даними південнокорейських військових запущені напередодні обидві північнокорейські ракети пролетіли близько 600 кілометрів, перш ніж упали в акваторії Японського моря. У Сеулі так само переконані, що під час цих пусків випробовувався новий вид ракетних озброєнь.

Як повідомив агентству новин Reuters неназваний представник міноборони Південної Кореї, випробувані КНДР ракети мають схожі характеристики з російськими балістичними ракетами малої дальності "Іскандер".

Трамп говорить про добрі стосунки з Кімом

Водночас Сполучені Штати відреагували досить стримано на такі заяви керівництва КНДР та проведені напередодні пуски ракет. Президент США Дональд Трамп запевнив, що має непогані стосунки з північнокорейським лідером. "Вони випробували не що інше як невеличкі ракети (…) це - те, що випробовують багато (держав. - Ред.)", - сказав Трамп у розмові з журналістами телеканалу Fox.

Дальність польоту північнокорейських балістичних ракет

Як повідомлялося, КНДР проводила пуски ракет і у травні цього року. Пуски балістичних ракет будь-якої дальності Північній Кореї забороняє спеціальна резолюція Ради Безпеки ООН, однак це не стримує Пхеньян від проведення випробувань.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


DW.COM

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