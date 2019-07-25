Північна Корея: Випробування ракет - попередження Південній Кореї

Останній проведений Північною Кореєю пуск двох балістичних ракет став попередженням південнокорейському керівництву. Про це в п'ятницю, 26 липня, заявив лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. За його словами, які наводить у п'ятницю, 26 липня, державна агенція KCNA, немає іншого вибору, як "безупинно розвивати потужні системи зброї", щоб відвернути "потенційні та прямі погрози" з Півдня. Уряд в Сеулі хоч і говорить про мир, але водночас імпортує нові озброєння та проводить військові навчання, закидає Кім Чен Ин.

У Пхеньяні наголосили, що під час стрільб було випробовано "новий тип" тактичної зброї, повідомляє агенція новин dpa.

Ця демонстрація сили стала реакцією Пхеньяна на оснащення південнокорейської армії новітніми видами озброєнь та проведення армією Південної Кореї військових маневрів, наголошують північнокорейські ЗМІ.

Тим часом, згідно з оновленими даними південнокорейських військових запущені напередодні обидві північнокорейські ракети пролетіли близько 600 кілометрів, перш ніж упали в акваторії Японського моря. У Сеулі так само переконані, що під час цих пусків випробовувався новий вид ракетних озброєнь.

Як повідомив агентству новин Reuters неназваний представник міноборони Південної Кореї, випробувані КНДР ракети мають схожі характеристики з російськими балістичними ракетами малої дальності "Іскандер".

Трамп говорить про добрі стосунки з Кімом

Водночас Сполучені Штати відреагували досить стримано на такі заяви керівництва КНДР та проведені напередодні пуски ракет. Президент США Дональд Трамп запевнив, що має непогані стосунки з північнокорейським лідером. "Вони випробували не що інше як невеличкі ракети (…) це - те, що випробовують багато (держав. - Ред.)", - сказав Трамп у розмові з журналістами телеканалу Fox.

Як повідомлялося, КНДР проводила пуски ракет і у травні цього року. Пуски балістичних ракет будь-якої дальності Північній Кореї забороняє спеціальна резолюція Ради Безпеки ООН, однак це не стримує Пхеньян від проведення випробувань.