 Південнокорейська стрічка ″Паразити″ взяла чотири ″Оскари″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2020

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Новини

Південнокорейська стрічка "Паразити" взяла чотири "Оскари"

За визнаний кращим фільм "Паразити" південнокореєць Пон Чжун Хо отримав статуетку також як кращий режисер. "Паразитів" визнали і кращою іноземною стрічкою, і відзначили за оригінальний сценарій.

Filmstill - Parasite von Bong Joon-ho (picture-alliance/dpa/Koch Film)

У Лос-Анджелесі в неділю, 9 лютого, відбулась 92-а церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Кращим фільмом названі "Паразити" режисера Пон Чжун Хо з Південної Кореї. У соціально-сатиричній стрічці йдеться про життя бідної сім'ї, що отримала роботу в багатій родині. На комедійний виклад історії родини накладається доволі трагічна розв'язка. "Паразити" взяли "Оскара" й як кращий фільм іноземною мовою - вперше одна стрічка отримує обидва ці призи.

Південнокорейський режисер Пон Чжун Хо

Південнокорейський режисер Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо також отримав статуетку як кращий режисер, а "Паразитам" присудили "Оскара" за кращий оригінальний сценарій. У 2019 стрічка також отримала "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі.

Фенікс і Зеллвегер із "Оскарами" як кращі актори

Кращою актрисою визнана Рене Зеллвегер за головну роль у фільм "Джуді" про життя американської співачки і актриси Джуді Гарленд. "Оскара" за кращу чоловічу роль першого плану отримав Хоакін Фенікс - він знявся в психологічному трилері "Джокер", який став лідером за кількістю номінацій в 2020 році - його висунули в 11 категоріях.

Рене Зеллвегер взяла Оскар за кращу акторку першого плану

Рене Зеллвегер взяла "Оскар" за кращу акторку першого плану

Кращим повнометражним мультфільмом визнано "Історію іграшок - 4", що продовжує розповідь про пригоди живих іграшок - космічного рейнджера База Лайтера, ковбоя Вуді та інших.

Кращий актор другого плану - Бред Пітт

Кращою акторкою другого плану в 2020 році визнана Лора Дерн за її роль в родинній мелодрамі про розлучення "Шлюбна історія" режисера Ноа Баумбака. "Оскара" за кращу чоловічу роль другого плану отримав Бред Пітт, який зіграв у фільмі "Одного разу в... Голлівуді" режисера Квентіна Тарантіно. У січні Пітту вже здобув кінопремію "Золотий глобус" в аналогічній номінації.

Хоакін Фенікс отримав Оскара як кращий актор першого плану у фільмі Джокер

Хоакін Фенікс отримав "Оскара" як кращий актор першого плану у фільмі "Джокер"

Премію кіноакадемії за кращий адаптований сценарій отримав новозеландський сценарист і режисер Тайка Вайтіті за трагікомедію "Кролик Джоджо", що розповідає про життя 10-річного хлопчика в нацистській Німеччині. Крім того, приз за кращий короткометражний мультфільм отримала "Любов до волосся" Метью Черрі і Карен Руперт Толівер, а за кращий короткометражний фільм - "Вікно навпроти" Маршалла Каррі.

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