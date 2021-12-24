Південна Корея помилувала засуджену за корупцію експрезидентку Пак Кин Хє

Міністерство юстиції Південної Кореї повідомило, що колишня президентка країни Пак Кин Хє, засуджена за корупцію до багаторічного ув'язненняпомилувана. Як повідомив у п'ятницю, 24 грудня, очільник відомства Пак Бом Кє, таке рішення було ухвалене задля того, щоб "зцілити соціальні конфлікти та відновити місцеву громаду".

"Ми повинні перейти в нову еру, подолавши болі минулого. Настав час сміливо об’єднати всі наші сили для майбутнього, а не воювати одне проти одного", - заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін у заяві.

Крім того, за його словами, при ухваленні рішення влада врахувала і погіршення стану здоров'я Пак Кин Хє після майже п'яти років ув'язнення. Цього року експрезидентку тричі госпіталізували через хронічний біль у плечі та попереку.

Водночас ще один засуджений за корупцію експрезидент Південної Кореї - Лі Мен Бак - залишається за ґратами.

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За що ув'язнили Пак Кин Хє?

Пак Кин Хє, донька південнокорейського диктатора Пак Чон Хі, була першою демократично обраною жінкою-президентом Південної Кореї.

У березні 2017 року за рішенням конституційного суду її відсторонили від влади, достроково позбавили президентських повноважень, а згодом заарештували. У квітні 2018 року судді визнали її винною за 18 пунктами обвинувачення, у тому числі в передачі таємної державної інформації сторонній особі, зловживанні службовим становищем, здирництві та корупції.

Засуджена вважала справи проти неї політично вмотивованими. Через численні апеляції сумарний термін ув'язнення, яке вона мала відбути, кілька разів змінювався. У січні Верховний суд Південної Кореї поставив у судовому процесі крапку, залишивши у силі 20-річний вирок за хабарництво. Проте якби Пак Кин Хє не помилували, вона змушена була б провести за ґратами 22 роки. Ще на два роки її засудили за втручання у висування кандидатур від своєї партії напередодні парламентських виборів у 2016 році.