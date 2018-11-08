Південна Корея подарувала КНДР 200 тонн мандаринів

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін у суботу, 11 листопада, надіслав 200 тонн мандаринів до Північної Кореї у якості жесту дружби, інформує агенція dpa з посиланням на адміністрацію південнокорейського президента. Цей дружній жест здійснено у рамках домовленості обох Корей покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир на півострові.

Вантаж мандаринів відправили з південнокорейського острова Чеджу як відповідь на посилку з боку Північної Кореї. У вересні північнокорейський лідер Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї дві тонни грибів після саміту керівництва обох Корей у Пхеньяні.

За повідомленням адміністрації президента Південної Кореї, фрукти перевозитимуть на літаках у 20 тисячах ящиків. Очікується, що вантаж мандаринів доставлять до Північної Кореї у понеділок, 12 листопада. У Південній Кореї зараз сезон мандаринів, водночас у КНДР ці фрукти придбати складно, пише dpa.

Також обидві Кореї 11 листопада скасували військові пости на 11 пунктах на кордоні між країнами у рамках угоди, підписаної міністрами оборони обох країн на вересневому саміті.