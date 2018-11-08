 Південна Корея подарувала КНДР 200 тонн мандаринів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

Південна Корея подарувала КНДР 200 тонн мандаринів

Південна і Північна Кореї обмінялися продуктовими подарунками. Лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї вантаж грибів, а південнокорейськимй президент Мун Чже Ін доправив до Північної Кореї мандарини.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин на саміті у Пхеньяні

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин на саміті у Пхеньяні

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін у суботу, 11 листопада, надіслав 200 тонн мандаринів до Північної Кореї у якості жесту дружби, інформує агенція dpa з посиланням на адміністрацію південнокорейського президента. Цей дружній жест здійснено у рамках домовленості обох Корей покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир на півострові.

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Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом. (27.04.2018)

Лідери КНДР та Південної Кореї планують зустрітися у Пхеньяні у вересні. Це буде третій саміт чинних очільників двох Корей і перша за багато років поїздка південнокорейського президента до КНДР. (13.08.2018)

Вантаж мандаринів відправили з південнокорейського острова Чеджу як відповідь на посилку з боку Північної Кореї. У вересні північнокорейський лідер Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї дві тонни грибів після саміту керівництва обох Корей у Пхеньяні.

За повідомленням адміністрації президента Південної Кореї, фрукти перевозитимуть на літаках у 20 тисячах ящиків. Очікується, що вантаж мандаринів доставлять до Північної Кореї у понеділок, 12 листопада. У Південній Кореї зараз сезон мандаринів, водночас у КНДР ці фрукти придбати складно, пише dpa.

Також обидві Кореї 11 листопада скасували військові пости на 11 пунктах на кордоні між країнами у рамках угоди, підписаної міністрами оборони обох країн на вересневому саміті.

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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

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