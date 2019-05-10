 Південна Корея звинуватила Росію в порушенні повітряного простору, РФ все відкидає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2019

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Новини

Південна Корея звинуватила Росію в порушенні повітряного простору, РФ все відкидає

Південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь у відповідь на порушення російськими бомбардувальниками повітряного простору республіки. В міноборони РФ це заперечують.

Винищувачі Південної Кореї

Винищувачі Південної Кореї (фото з архіву)

Авіація Республіки Корея відкрила попереджувальний вогонь у відповідь на вторгнення російського військового літака в її повітряний простір. Про це у вівторок, 23 липня, повідомило міністерство оборони країни.

Як розповів представник міноборони Південної Кореї агенції новин AFP, протягом дня російський стратегічний бомбардувальник двічі порушив повітряний простір країни поблизу островів її східного узбережжя в західній частині Японського моря.

DW.COM

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За даними південнокорейських військових, під час першого інциденту було зроблено 80 попереджувальних пострілів, а під час другого - 280. Водночас у Сеулі наголосили, що російський військовий літак не демонстрував жодних "ворожих намірів", його швидкість й напрямок польоту були сталими.

Південнокорейські військові застерегли, що в разі подальших порушень повітряного простору країни будуть "ще жорсткіші заходи", цитує AFP.

У міноборони РФ все заперечують

Натомість у міністерстві оборони Росії заперечили ці заяви південнокорейських військових. "Жодного попереджувального вогню з боку південнокорейських винищувачів не було. Якби російські льотчики відчули загрозу безпеці, відповідь не змусила б чекати на себе", - заявили в міноборони РФ, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Також в російському оборонному відомстві стверджують, що російські літаки жодним чином південнокорейський повітряний простір не порушували. "За даними об'єктивного контролю, маршрут літаків Ту-95МС проходив без відхилень від плану відповідно до міжнародних правил на відстані більше 25 кілометрів від островів Токто (Такесіма), не порушуючи повітряного простору Південної Кореї", - заявили в міністерстві оборони Росії у вівторок.

У 2013 році Республіка Корея заявила про розширення своєї зони ідентифікації ППО в південному напрямку. Подібний крок був викликаний територіальними претензіями Пекіна в Південнокитайському морі. Відтоді російські й китайські повітряні судна неодноразово порушували цей простір. 

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