П'ять років після втечі Януковича: чим нині живе "Межигір'я" (відео)

Історія "Межигір'я" - справжній детективнй серіал. Спочатку активісти Майдану зберігали майно, яке отримало статус покинутого. Вони вимагали від генпрокуратури хоча б описати його. У 2016-му це нарешті сталося, хоча описали далеко не все. Після того активісти заснували громадську організацію "Національний парк "Межигір’я". Водночас суд арештував майно "Межигір’я", однак теж не все. Інший суд потім передав це АРМА - Національному агентству з розшуку і управління активами корупціонерів. І вийшла, за оцінками активістів, вельми заплутана юридична ситуація. Що нині відбувається у "Межигір'ї" - в матеріалі DW: