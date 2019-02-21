 П′ять років після втечі Януковича: чим нині живе ″Межигір′я″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.02.2019

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Політика й суспільство

П'ять років після втечі Януковича: чим нині живе "Межигір'я" (відео)

П'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі Віктор Янукович. Щоправда, статус резиденції досі залишається невизначеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW.

Колишня резиденція Віктора Януковича Межигір'я

Колишня резиденція Віктора Януковича "Межигір'я"

Історія "Межигір'я" - справжній детективнй серіал. Спочатку активісти Майдану зберігали майно, яке отримало статус покинутого. Вони вимагали від генпрокуратури хоча б описати його. У 2016-му це нарешті сталося, хоча описали далеко не все. Після того активісти заснували громадську організацію "Національний парк "Межигір’я". Водночас суд арештував майно "Межигір’я", однак теж не все. Інший суд потім передав це АРМА - Національному агентству з розшуку і управління активами корупціонерів. І вийшла, за оцінками активістів, вельми заплутана юридична ситуація. Що нині відбувається у "Межигір'ї" - в матеріалі DW:

 

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Чому Україна досі не повернула награбоване "сім’єю" Януковича?

За чотири роки Україна так і не змогла повернути більшу частину активів, незаконно виведених колишніми високопосадовцями. Кримінальні справи розвалюються, санкції знімаються, констатують журналісти-розслідувачі. (11.06.2018)  

Активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (відео)

Резиденція "Межигір'я" та інші активи Віктора Януковича досі є предметом судових суперечок між компаніями екс-президента та державою. У кого нині більші шанси на успіх? (18.05.2018)  

Фоторепортаж: як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя" частково розграбована та не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд. (04.07.2018)  

Фотогалерея: Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану. (18.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вірменське "Межигір'я": гумдопомога, гроші, зброя, автомобілі та, звісно, зоопарк (20.06.2018)  

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Після втечі Віктора Януковича п'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі екс-президент. Щоправда, статус резиденції досі залишається підвішеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW.

Ukraine Maidan Protest Symbolbild

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