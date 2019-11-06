П'ять німецьких звичок, які важко зрозуміти

Коли я переїхала з Ізраїлю до Німеччини, я знала, що мені доведеться зіштовхнутися з багатьма новими культурними і соціальними нормами. Наприклад, я швидко зрозуміла, що німці ставляться дуже вільно до теми оголеності. Або вони без вагань можуть зробити зауваження незнайомцю на вулиці, якщо їм здалося, що він щось зробив неправильно. А також що вони задля економії грошей швидше куплять пиво у найближчому кіоску, ніж посидять у затишному барі.

Тим часом деякі звички німців мені особливо припали до душі, наприклад засмагання у парках, любов до розрахунку готівкою або дуже ретельне планування відпусток. Але деякі речі, як і раніше, залишаються для мене чужими.

Дана Регев переїхала з Ізраїлю до Німеччини п'ять років тому

Протяг - ворог, що вселяє страх

Ставлення німців до теми циркуляції повітря є дуже складним. Є дуже багато фанатів свіжого повітря, які навіть при температурі надворі у мінус десять градусів наполягають на тому, щоб відкрити вікна. Але якщо прохолодне повітря розповсюдиться по кімнаті, виникає паніка. Слово, що викликає сигнал тривоги, є "протяг". Два відкритих вікна, що розташовані одне напроти іншого, можуть викликати панічну реакцію. Наслідки можуть бути катастрофічними - можна протягти шию, отримати застуду або взагалі запалення легень. Але з якого моменту свіже повітря, якого усі потребують, перетворюється на небезпечний "протяг", я поки так до кінця і не второпала. Але я знову маю у запасі довгу зиму, щоб це з'ясувати.

Обмеження швидкості? Ха-ха

Багато німців навіть не хочуть говорити про обмеження швидкості

Непотрібно довго бути у Німеччині, щоб помітити, наскільки важливим є автомобіль для більшості людей. Так само важливими є також усі теми, які з цим пов'язані. Деякі з них стосуються автобанів - які, як відомо, є винаходом німців. У Німеччині на багатьох ділянках автобанів немає жодного обмеження максимальної швидкості. І кожна спроба поставити це під сумнів наражається на гостру критику. Фактом залишається те, що 60 відсотків ДТП зі смертельними наслідками стаються не на автобанах, а на звичайних автодорогах, на яких діє обмеження швидкості у 100 кілометрів на годину. Утім, для мене як для людини, яка приїхала з країни, де найпоширенішою причиною загибелі є ДТП, незрозуміло, чому так важливо гасати автобанами зі швидкістю 250 кілометрів на годину. І я вже мовчу про те, як вони блиманням світла фар розганяють повільніших автомобілістів попереду себе.

Лише те, що папері, враховується!

Німеччина відома своєю старанною культурою переробки вторсировини. Але водночас мені впадає у вічі, як багато тут використовують паперу. У 2018 році кожен німець у середньому використав 241,7 кілограма паперу, що є одним з найвищих показників у світі і найвищим серед країн Великої двадцятки - друге місце після ФРН обіймають Сполучені Штати.

Рахується лише написане на папері

Схоже на те, що слова Ґете досі актуальні: лише те, що маєш написаним чорним по білому, можна з чистим сумлінням взяти додому. Тож якщо ви хочете розірвати якусь угоду, будьте готові, що вам доведеться для цього написати листа з власним підписом. Не забудьте також роздрукувати квитанції, які ви отримали електронною поштою, та в принципі забудьте про PDF. Отже, якщо хочете, аби не вийшло якихось несподіванок, варто завжди мати при собі роздруківку документу на папері.

Робота є робота

Німці рідко сприймають своїх колег як найкращих друзів, що для мене спочатку було доволі великим шоком. Моє керівництво тут ніколи не запитує мене нічого про моє приватне життя. Мені доводилося навмисно вибудовувати розмови таким чином, аби люди дізналися про мене хоч трохи більше, ніж моє ім'я і звідки я родом.

Позаяк мої колеги - це люди, з якими я проводжу найбільше часу впродовж дня, не спілкуватися з ними про приватне для мене є дивним. Та для багатьох німців розмежування між приватним та професійним - звичне явище. Але для мене як ізраїльтянки це виклик. Я звикла ділити з колегами не лише офіс - від вечірки після роботи до розмов про життя.

Неділі

Взагалі-то, тиждень у Німеччині має лише шість днів. Неділі хоч і можна знайти в календарі, й вони в будь-якому разі настають після субот, але загалом я справді задумуюся про те, чи вони існують. Адже в цей день усі крамниці, крім кафе й ресторанів, зачинені, громадський транспорт їздить рідше, і навіть у столиці країни Берліні, за відчуттям, усе відбувається набагато повільніше, ніж зазвичай. І це, схоже, нікого не бентежить.

Не зрозумійте мене неправильно: я велика прихильниця вихідного чи навіть кількох вихідних днів на тиждень та дуже вдячна профспілкам за це. Але як людина, котра працює на повну ставку, я все ж іноді думаю, чи не було б чудово, якби я могла вирішувати необхідні справи також і в неділю?

Бонус: ходити на побачення з німцем

Для багатьох жінок німецькі чоловіки - велика загадка. Іще в перший тиждень у Німеччині жінки зі всього світу, включно з німкенями, застерігали мене від цих рідкісних істот. На їхній захист маю зазначити, що вони вже знають про ці чутки та хочуть знати, що роблять не так та чому їхній імідж такий поганий. Тим не менш, можу підтвердити: мати справу з пересічним німцем непросто, незалежно від побачень. Їхні форми спілкування - дивні. Соцмереж на кшталт WhatsApp чи Facebook вони уникають, та й взагалі проходить чимало часу, поки вони нарешті визнають, що йдеться про серйозні стосунки.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Вільне тіло": німецька нудистська культура Це частина німецької культури так само, як техно-музика та сезон спаржі. І хоча популярність так званої "культури вільного тіла" (Freikörperkultur - FKK) серед молодих німців зменшується, в країні досі можна знайти чимало місць для нудистів на пляжах, у спа і навіть у парках.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Здорове хобі До кінця XIX століття багато німців вважали, що купання без одягу покращує здоров’я і додає сил. У ті часи вони втікали із забруднених промислових міст поближче до природи і купалися в численних озерах по всій країні. Також без одягу ходили в походи або займалися спортом. На цьому фото 1933 року - дві жінки на озері Кімзеє в Баварії.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Голе" кіно Покращення здоров’я через необмежений одягом рух на природі оспівується й у фільмі "Шлях до сили і краси" (Wege zu Kraft und Schönheit) 1925 року. У ньому знялася відома німецька режисерка та акторка Лені Ріфеншталь (Leni Riefenstahl). Ця стрічка зі сценами фізичних вправ - танцями та купанням - була одним з найбільш популярних освітніх фільмів в епоху німого кіно.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Культура вільного тіла" та нацисти Згодом Лені Ріфеншталь стала улюбленою режисеркою Гітлера та прославляла арійське спортивне тіло у своєму фільмі "Олімпія", який розповідав про Олімпійські ігри в Берліні у 1936 році. Після того, як нацисти спершу заборонили "культуру вільного тіла", плавати без одягу знову дозволили у 1942 році, щоправда, у віддалених місцях. Багато прибічників "культури вільного тіла" тоді мали "ліві" поляди.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Протест проти заборон У Східній Німеччині "культуру вільного тіла" почали пропагувати авангардисти у 1950-их, однак вже за 20 років вона поширилася всією країною. На тлі суцільних заборон і тотального контролю всіх сфер життя в НДР купання оголеним було рідкісним проявом свободи. На цій фотографії 1986 року десятки нудистів купаються та засмагають на Мюггельзее, озері у передмісті Східного Берліна.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Нудисти на Балтійському узбережжі Чимало прибічників "культури вільного тіла" було і на узбережжі Балтійського моря, за винятком його польської частини. Після того, як Польща приєдналася до ЄС, переходити пляжем з однієї країни до іншої стало набагато легше, однак нудизм все ще викликає незадоволення місцевих.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Дух свободи На цьому фото - нудистський пляж у Лейпцигу, 1980 рік. Як запевняють прибічники "культури вільного тіла", їхня практика не пов’язана із сексом, йдеться радше про свободу від соціальних обмежень. І, звичайно, можливість отримати гарну засмагу без слідів від купальника.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Не лише на сході Попри заборону публічного оголення, у Мюнхені є чимало місць, де роздягатися можна. Приміром, в Англійському саду та вздовж річки Ізар, зокрема, на популярному у нудистів пляжі Флаухер (на фото). На такі місця зазвичай вказують спеціальні знаки, а ті, хто там відпочивають, не горять бажанням потрапити в об’єктив туристів.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Ню в парках Хоча "культура вільного тіла" вже не настільки популярна в Берліні, як раніше, у деяких парках під час прогулянки іноді можна побачити більше оголених тіл, ніж очікуєте. Попри те, що публічне оголення є незаконним, засмагати без одягу можна у різних берлінських парках - Maуерпарку, Народному парку Фрідріхсхайн (на фото) та Тірґартен, - принаймні допоки це нікому не заважає.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Сауни без одягу Напередодні падіння Берлінського муру Aнґела Меркель, подейкують, була в сауні - за традицією вона ходила туди щотижня, по четвергах. Майже 30 мільйонів німців регулярно відвідують сауни, яких в країні 2300. Більшість з них відкриті для обох статей, і відвідувачі повинні бути без одягу. Важливо: такі заклади не слід плутати з певними саунами чи клубами, які насправді є будинками розпусти.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? У дикій природі Така розвага не для всіх, але якщо є бажання по-справжньому наблизитися до природи, можна спробувати сходити в похід оголеним. Для цього в німецьких горах Гарц навіть є спеціальний 18-кілометровий маршрут для нудистів, який простягається від села Данкероде до Віпперталя і назад. Тільки обережно - кропива!

