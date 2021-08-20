П'ять мільйонів українців щонайменше один раз щеплені від COVID-19 - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що з початку вакцинальної кампанії в Україні отримали одну дозу вакцини від COVID-19 понад п'ять мільйонів людей. Як зазначається в поширеному в суботу, 21 серпня, повідомленні в Telegram-каналі пресслужби відомства, лише за минулу добу було імунізовано понад 147 тисяч осіб.

"Понад 5 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19! 147 118 людей вакциновані проти COVID-19 за добу, 20 серпня 2021. Одну дозу отримали 60 970 осіб, повністю імунізовані - 86 148 осіб", - сказано в повідомленні.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою - 5 032 720 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 066 426 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). "Загалом проведено 8 099 146 щеплень", - підрахували в МОЗ.

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Нагадаємо, на тлі надлишку вакцин від COVID-19 Німеччина пожертвує Україні півтора мільйона доз препарату виробництва британсько-шведської фармкомпанії AstraZeneca. Поставка відбудеться до кінця серпня.

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