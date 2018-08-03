 П′ять країн ЄС приймуть біженців з рятувального судна Aquarius | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

П'ять країн ЄС приймуть біженців з рятувального судна Aquarius

На борту рятувального судна Aquarius перебуває понад 140 врятованих в Середземному морі мігрантів. Судно прийме Мальта, а згодом біженців розподілять між п'ятьма країнами-членами ЄС.

Близько 250 врятованих у морі біженців розподілять між собою п'ять країн ЄС

Близько 250 врятованих у морі біженців розподілять між собою п'ять країн ЄС

Врятованих у Середземному морі шукачів притулку, що перебувають на рятувальному судні Aquarius, розподілять між собою п'ять держав ЄС - Німеччина, Франція, Люксембург, Португалія та Іспанія. Про це в вівторок, 14 серпня, заявив прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. Саме уряд Мальти зголосився прийняти рятувальне судно Aquarius.

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Згодом представники міністерства внутрішніх справ ФРН заявили про намір Німеччини прийняти 50 із понад 140 врятованих біженців, що перебувають на цьому судні. 

Крім того, за даними французького уряду, розподілу підлягають також й інші шукачі притулку, врятовані в акваторії Середземного моря іншими суднами. Таким чином, загалом близько 250 осіб мають розділити між п'ятьма країнами ЄС.

За даними Єлисейського палацу, Франція має намір прийняти 60 осіб, у Мадриді заявили про готовність прийняти понад 60. Португалія хоче прихистити 30 осіб. 

Більшість врятованих в Середземному морі мігрантів - вихідці з Сомалі і Еритреї. Як правило, громадяни цих країн мають досить високі шанси на отримання притулку в європейських країнах, зазначає інформаційне агентство AFP.

Зафрахтоване організаціями SOS Méditerranée і "Лікарі без кордонів" судно Aquarius кількома днями раніше врятувало в Середземному морі понад 140 мігрантів. Близько половини біженців - неповнолітні, повідомляли представники "Лікарів без кордонів". Напередодні Італія відмовила кораблю в доступі до своїх портів.

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  • Хаос та відчай

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  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

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  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

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  • Порятунок у морі

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    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

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    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

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