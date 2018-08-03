П'ять країн ЄС приймуть біженців з рятувального судна Aquarius

Врятованих у Середземному морі шукачів притулку, що перебувають на рятувальному судні Aquarius, розподілять між собою п'ять держав ЄС - Німеччина, Франція, Люксембург, Португалія та Іспанія. Про це в вівторок, 14 серпня, заявив прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. Саме уряд Мальти зголосився прийняти рятувальне судно Aquarius.

Згодом представники міністерства внутрішніх справ ФРН заявили про намір Німеччини прийняти 50 із понад 140 врятованих біженців, що перебувають на цьому судні.

Крім того, за даними французького уряду, розподілу підлягають також й інші шукачі притулку, врятовані в акваторії Середземного моря іншими суднами. Таким чином, загалом близько 250 осіб мають розділити між п'ятьма країнами ЄС.

За даними Єлисейського палацу, Франція має намір прийняти 60 осіб, у Мадриді заявили про готовність прийняти понад 60. Португалія хоче прихистити 30 осіб.

Більшість врятованих в Середземному морі мігрантів - вихідці з Сомалі і Еритреї. Як правило, громадяни цих країн мають досить високі шанси на отримання притулку в європейських країнах, зазначає інформаційне агентство AFP.

Зафрахтоване організаціями SOS Méditerranée і "Лікарі без кордонів" судно Aquarius кількома днями раніше врятувало в Середземному морі понад 140 мігрантів. Близько половини біженців - неповнолітні, повідомляли представники "Лікарів без кордонів". Напередодні Італія відмовила кораблю в доступі до своїх портів.