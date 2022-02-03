 П′ять головних питань та відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

П'ять головних питань та відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні будуть особливими. Де і як відбудуться змагання? З якими обмеженнями стикнуться спортсмени та глядачі? Огляд DW.

Олімпійські кільця

4 лютого у Пекіні офіційно стартують XXIV зимові Олімпійські ігри. DW відповідає на важливі питання щодо Олімпіади.

Хто бере участь в Олімпіаді-2022?

Не менше 2900 спортсменів з понад 90 національних спортивних федерацій.

45 спортсменів представлять Україну в Пекіні  у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

У заявці Німеччини - 149 атлетів, за збірну Олімпійського комітету Росії виступатимуть 212 "нейтральних спортсменів", найбільше учасників в команді США - 223. Факт для книги рекордів: у складі збірної ФРН - найстарша учасниця Олімпіади, 49-річна ковзанярка Клаудіа Пехштайн (Claudia Pechstein), для неї це вже восьмі ігри (!).

Загалом до 20 лютого на Олімпіаді розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж чотири роки тому в корейському Пхенчхані. До програми додали, наприклад, змагання зі змішаними командами - загалом зміни стосуються шорт-треку, лижного фрістайлу, стрибків з трампліну, бобслею та сноуборду.

Чи беруть участь в цих іграх суперзірки, за якими стежать усі? Так, але небагато. Варто відзначити, мабуть, гірськолижницю Мікаелу Шиффрин із США, а також чинного олімпійського чемпіона у фігурному катанні, японця Юдзуру Ханю, та голландську ковзанярку Ірене Вюст. Надії німецької збірної на медалі пов'язані насамперед із майстрами санно-бобслейної траси - саночниками Феліксом Лохом (Felix Loch) та Наталі Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) та бобслеїстом Франческо Фрідріхом (Francesco Friedrich).

Логотип Олімпіади

Де і як відбудуться змагання? Лише у Пекіні?

Ігри відбуваються на трьох основних спортивних майданчиках: у Пекіні, та частково у містах Чжанцзякоу та Яньціні. Усі олімпійські майданчики пов'язані між собою швидкісною залізницею. У китайській столиці розіграють медалі з хокею, ковзанярського спорту, шорт-треку, фігурного катання та керлінгу. Для цього вдалося перебудувати частину спортивних споруд, що залишилися ще з Літньої олімпіади 2008 року, - з нуля збудували лише Національний ковзанярський овал. Особливою можна вважати трасу для змагань із сноуборду та фрістайлу, побудовану в колишній промзоні.

У Яньціні, розташованому за 75 кілометрів від олімпійського села, відбудуться змагання з гірськолижних видів спорту, бобслею та санного спорту. У Чжанцзякоу, який розташований ще далі - за 180 кілометрів, між собою поборються зокрема біатлоністи, сноубордисти, лижники та стрибуни з трампліну. Задля проведення Ігор природоохоронну зону навколо Чжанцзякоу та Яньціна урізали на чверть.

Справжнього снігу, судячи з прогнозу погоди, ймовірно, або не буде зовсім, або буде так мало, що організатори припускають, що всі ігри відбудуться із використанням штучного снігу.

Що в КНР з антиковідними обмеженнями?

Пекін вживає заходів, щоб забезпечити обіцяне - ретельно організовані зимові Олімпійські ігри. КНР у боротьбі з пандемією коронавірусу дотримується суворого курсу "No-Covid", намагаючись жорсткими заходами - масовими тестами, лімітуванням контактів аж до регіональних локдаунів - обмежити поширення інфекції. Китай ставив собі за мету не допустити в країні поширення варіанта вірусу омікрон, але досягти цього не вдалося.

Тим не менше всі, хто приїжджає в країну, зобов'язані робити тести до й після прильоту і пересуватися суворо всередині "замкнутої мережі контактів". У разі позитивного результату тесту доведеться перебувати на 10-денному карантині у спеціальному готелі. Вийти з нього можна раніше, якщо два тести з перервою у добу будуть негативними.

Обов'язковими є щоденні ПЛР-тести, їхні результати завантажуються до офіційного мобільного додатку Олімпіади My2022. Туди ж слід подавати дані про температуру тіла та своє самопочуття. Програму критикували через сумніви у достатньому захисті особистих даних користувачів.

"Безпека та здоров'я наших учасників - це наш найважливіший пріоритет", - вчергове запевнив офіційний представник оргкомітету Ігор у Пекіні Чжао Вейдун під час виступу перед журналістами за два дні до відкриття Олімпіади. Попри суворі заходи безпеки, глядачів на змагання допустять - але лише обмежену кількість і лише громадян КНР. Глядачів з-за кордону не буде, вільний продаж квитків зупинили ще у січні.

Що з бойкотом Заходом пекінських Ігор?

Систематичне придушення уйгурів та тибетців, розгром опозиції в Гонконгу, стеження за своїми громадянами, інцидент із китайською тенісисткою Пен Шуай - ці та інші порушення прав людини стали приводом для дипломатичного бойкоту зимових Ігор з боку країн Заходу. Це означає, що на відкриття Олімпіади не приїдуть лідери чи високопосадовці таких країн, як США, Великобританія, Японія та ФРН.

Президент РФ Путін та глава КНР Сі Цзіньпін

Президент РФ Путін та глава КНР Сі Цзіньпін

А ось президент РФ Володимир Путін приїде, хоча офіційно збірну Росії до Ігор не допустили через допінгові порушення. Вони виступають як "нейтральні спортсмени" під прапором Олімпійського комітету РФ. Формально і Путін відвідує Олімпіаду не на запрошення МОК, а на запрошення глави КНР Сі Цзіньпіня.

Цензура для спортсменів? Пекін пригрозив, МОК промовчав

"Будь-яке висловлювання та будь-яка поведінка, яка суперечить духу олімпійського руху, а також порушує закони та норми КНР матиме наслідки", - пригрозив спортсменам заступник голови Оргкомітету пекінських Ігор Ян Шу. Відповідно до хартії МОК, політичні висловлювання дозволені під час пресконференцій, інтерв'ю та в соцмережах, але не допускаються лише під час проведення змагань та вручення нагород. МОК, однак, пішов на поступки Пекіну, судячи з того, що олімпійцям, які беруть участь в Іграх, дали додаткову вказівку "дотримуватися чинних законів", в деталях не уточнюючи, що мається на увазі.

Так чи інакше, сумнівно, що хтось із спортсменів наважиться на публічну критику ситуації в КНР, чи то політичної ситуації, чи дотримання прав людини. Об'єднання "Атлети Німеччини" радить цього не робити, посилаючись на відсутність підтримки з боку МОК. Як в інтерв'ю телеканалу ZDF прокоментував настрої німецької делегації на Олімпіаді її керівник Дірк Шіммельпфенніґ (Dirk Schimmelpfennig), "у нас ігри з двома факторами невизначеності: перший - це ковід, другий - це Китай".

Дивитись відео 06:44

Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021)

Також за темою

16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

Ніхто з німецького уряду не поїде на відкриття Олімпіади в Пекін 03.02.2022

Німеччина не оголошувала дипломатичного бойкоту Олімпіаді-2022, проте члени уряду ФРН не поїдуть на відкриття зимових Ігор в Пекін.

A visitor to the Shougang Park walks past the a sculpture for the Beijing Winter Olympics in Beijing, China, Tuesday, Nov. 9, 2021. China on Monday, Dec. 6, 2021, threatened to take firm countermeasures if the U.S. proceeds with a diplomatic boycott of February's Beijing Winter Olympic Games. (AP Photo/Ng Han Guan)

Бойкот Олімпіади в Китаї: Німеччина шукає спільну позицію з ЄС 29.12.2021

Через порушення Китаєм прав людини Німеччина шукає спільну позицію з Євросоюзом щодо дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 у Пекіні. Міністерка закордонних справ ФРН заявила, що не поїде на зимові Олімпійські ігри.

This photo taken on May 31, 2019 shows Chinese flags on a road leading to a facility believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, on the outskirts of Hotan in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as vocational education centres aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH AFP STORY CHINA-XINJIANG-MEDIA-RIGHTS-PRESS,FOCUS BY EVA XIAO

"Список Каракаш": DW отримала докази репресій проти уйгурів у КНР 18.02.2020

В результаті витоку урядових документів в розпорядження DW, NDR, WDR і SZ потрапив список уйгурів, інтернованих до "центрів перевиховання" в Китаї. Цей список є важливим доказом переслідувань нацменшин в країні.

Реклама

Докладно

Володимир Путін

Коментар: Путін пропонує Заходу поговорити про Крим?

"Кримське питання" залишається головним для Кремля, вважає Костянтин Еггерт.  

Покупець передає євробанкноту на ринку

Інфляція в Єврозоні - найвища за всю історію євро як валюти

У січні ціни на товари та послуги у країнах євро зросли на 5,1 відсотка – максимальний показник з 1999 року.  