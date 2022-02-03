П'ять головних питань та відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні

4 лютого у Пекіні офіційно стартують XXIV зимові Олімпійські ігри. DW відповідає на важливі питання щодо Олімпіади.

Хто бере участь в Олімпіаді-2022?

Не менше 2900 спортсменів з понад 90 національних спортивних федерацій.

45 спортсменів представлять Україну в Пекіні у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

У заявці Німеччини - 149 атлетів, за збірну Олімпійського комітету Росії виступатимуть 212 "нейтральних спортсменів", найбільше учасників в команді США - 223. Факт для книги рекордів: у складі збірної ФРН - найстарша учасниця Олімпіади, 49-річна ковзанярка Клаудіа Пехштайн (Claudia Pechstein), для неї це вже восьмі ігри (!).

Загалом до 20 лютого на Олімпіаді розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж чотири роки тому в корейському Пхенчхані. До програми додали, наприклад, змагання зі змішаними командами - загалом зміни стосуються шорт-треку, лижного фрістайлу, стрибків з трампліну, бобслею та сноуборду.

Чи беруть участь в цих іграх суперзірки, за якими стежать усі? Так, але небагато. Варто відзначити, мабуть, гірськолижницю Мікаелу Шиффрин із США, а також чинного олімпійського чемпіона у фігурному катанні, японця Юдзуру Ханю, та голландську ковзанярку Ірене Вюст. Надії німецької збірної на медалі пов'язані насамперед із майстрами санно-бобслейної траси - саночниками Феліксом Лохом (Felix Loch) та Наталі Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) та бобслеїстом Франческо Фрідріхом (Francesco Friedrich).

Де і як відбудуться змагання? Лише у Пекіні?

Ігри відбуваються на трьох основних спортивних майданчиках: у Пекіні, та частково у містах Чжанцзякоу та Яньціні. Усі олімпійські майданчики пов'язані між собою швидкісною залізницею. У китайській столиці розіграють медалі з хокею, ковзанярського спорту, шорт-треку, фігурного катання та керлінгу. Для цього вдалося перебудувати частину спортивних споруд, що залишилися ще з Літньої олімпіади 2008 року, - з нуля збудували лише Національний ковзанярський овал. Особливою можна вважати трасу для змагань із сноуборду та фрістайлу, побудовану в колишній промзоні.

У Яньціні, розташованому за 75 кілометрів від олімпійського села, відбудуться змагання з гірськолижних видів спорту, бобслею та санного спорту. У Чжанцзякоу, який розташований ще далі - за 180 кілометрів, між собою поборються зокрема біатлоністи, сноубордисти, лижники та стрибуни з трампліну. Задля проведення Ігор природоохоронну зону навколо Чжанцзякоу та Яньціна урізали на чверть.

Справжнього снігу, судячи з прогнозу погоди, ймовірно, або не буде зовсім, або буде так мало, що організатори припускають, що всі ігри відбудуться із використанням штучного снігу.

Що в КНР з антиковідними обмеженнями?

Пекін вживає заходів, щоб забезпечити обіцяне - ретельно організовані зимові Олімпійські ігри. КНР у боротьбі з пандемією коронавірусу дотримується суворого курсу "No-Covid", намагаючись жорсткими заходами - масовими тестами, лімітуванням контактів аж до регіональних локдаунів - обмежити поширення інфекції. Китай ставив собі за мету не допустити в країні поширення варіанта вірусу омікрон, але досягти цього не вдалося.

Тим не менше всі, хто приїжджає в країну, зобов'язані робити тести до й після прильоту і пересуватися суворо всередині "замкнутої мережі контактів". У разі позитивного результату тесту доведеться перебувати на 10-денному карантині у спеціальному готелі. Вийти з нього можна раніше, якщо два тести з перервою у добу будуть негативними.

Обов'язковими є щоденні ПЛР-тести, їхні результати завантажуються до офіційного мобільного додатку Олімпіади My2022. Туди ж слід подавати дані про температуру тіла та своє самопочуття. Програму критикували через сумніви у достатньому захисті особистих даних користувачів.

"Безпека та здоров'я наших учасників - це наш найважливіший пріоритет", - вчергове запевнив офіційний представник оргкомітету Ігор у Пекіні Чжао Вейдун під час виступу перед журналістами за два дні до відкриття Олімпіади. Попри суворі заходи безпеки, глядачів на змагання допустять - але лише обмежену кількість і лише громадян КНР. Глядачів з-за кордону не буде, вільний продаж квитків зупинили ще у січні.

Що з бойкотом Заходом пекінських Ігор?

Систематичне придушення уйгурів та тибетців, розгром опозиції в Гонконгу, стеження за своїми громадянами, інцидент із китайською тенісисткою Пен Шуай - ці та інші порушення прав людини стали приводом для дипломатичного бойкоту зимових Ігор з боку країн Заходу. Це означає, що на відкриття Олімпіади не приїдуть лідери чи високопосадовці таких країн, як США, Великобританія, Японія та ФРН.

Президент РФ Путін та глава КНР Сі Цзіньпін

А ось президент РФ Володимир Путін приїде, хоча офіційно збірну Росії до Ігор не допустили через допінгові порушення. Вони виступають як "нейтральні спортсмени" під прапором Олімпійського комітету РФ. Формально і Путін відвідує Олімпіаду не на запрошення МОК, а на запрошення глави КНР Сі Цзіньпіня.

Цензура для спортсменів? Пекін пригрозив, МОК промовчав

"Будь-яке висловлювання та будь-яка поведінка, яка суперечить духу олімпійського руху, а також порушує закони та норми КНР матиме наслідки", - пригрозив спортсменам заступник голови Оргкомітету пекінських Ігор Ян Шу. Відповідно до хартії МОК, політичні висловлювання дозволені під час пресконференцій, інтерв'ю та в соцмережах, але не допускаються лише під час проведення змагань та вручення нагород. МОК, однак, пішов на поступки Пекіну, судячи з того, що олімпійцям, які беруть участь в Іграх, дали додаткову вказівку "дотримуватися чинних законів", в деталях не уточнюючи, що мається на увазі.

Так чи інакше, сумнівно, що хтось із спортсменів наважиться на публічну критику ситуації в КНР, чи то політичної ситуації, чи дотримання прав людини. Об'єднання "Атлети Німеччини" радить цього не робити, посилаючись на відсутність підтримки з боку МОК. Як в інтерв'ю телеканалу ZDF прокоментував настрої німецької делегації на Олімпіаді її керівник Дірк Шіммельпфенніґ (Dirk Schimmelpfennig), "у нас ігри з двома факторами невизначеності: перший - це ковід, другий - це Китай".