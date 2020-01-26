 П′ятиразовий чемпіон НБА Кобі Браянт загинув в катастрофі вертольота | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

П'ятиразовий чемпіон НБА Кобі Браянт загинув в катастрофі вертольота

П'ятиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Кобі Браянт загинув під час аварії вертольота неподалік від Лос-Анджелеса, повідомляє низка американських ЗМІ. Брайанту був 41 рік.

Кобі Брайант

Кобі Брайант

Баскетбольна легенда, п'ятиразовий чемпіон американської Національної баскетбольної асоціації (НБА) Кобі Браянт загинув у неділю, 26 січня, під час аварії вертольота. Окрім 41-річного баскетболіста, також загинули четверо людей, повідомляє низка американських ЗМІ. Вертоліт розбився в місті Калабасас неподалік від Лос-Анджелеса.

Управління шерифа округу Лос-Анджелес підтвердило факт аварії вертольота, на борту якого перебували п'ятеро осіб, не називаючи імен загиблих. Аварія сталась о 10 ранку за місцевим часом. Під час катастрофи ніхто не вижив. Імена інших загиблих не повідомляються.

В аварії вертольота загинуло п'ятеро людей

В аварії вертольота загинуло п'ятеро людей

Кобі Браянт 20 сезонів грав за клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". 18 раз входив до команди всіх зірок НБА. У 2008 і 2012 роках він став олімпійським чемпіоном у складі збірної США з баскетболу. 2016 року Браянт завершив кар'єру як гравець.

У 2018 році анімаційний короткометражний фільм Dear Basketball ("Дорогий Баскетбол") про життя і кар'єру Кобі Браянта, продюсером якого був він сам, здобув премію "Оскар" в номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм".

DW.COM

"Анатомія щастя", або Як мерці грають у баскетбол в Гейдельберзі

Пройтись виставкою, на якій тебе оточують забальзамовані людські тіла, - таке можливо в західнонімецькому місті Гейдельберзі. У новому музеї знайшли свій дім понад 130 експонатів, які більше 20 років подорожували світом. (10.10.2017)  

Німеччина прийматиме Євробаскет-2021

Німеччина вперше з 1993 року стане господаркою фінального етапу чемпіонату Європи з баскетболу. Матчі групового етапу пройдуть також в Чехії, Грузії та Італії. (15.07.2019)  

Реклама

Докладно

В'язень трьох нацистських концтаборів Онуфрій Дудок

75 років визволення "Аушвіца": історія колишнього в'язня

Онуфрій Дудок був в'язнем трьох нацистських концтаборів. Про пережите він розповів у інтерв'ю DW.  

Спеціально випущена до Brexit монета

Великобританія випустила спеціальну монету до Brexit

З 31 січня, коли Великобританія вийде з Європейського Союзу, буде розповсюджено три мільйони спеціальних Brexit-монет.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  