П'ятиразовий чемпіон НБА Кобі Браянт загинув в катастрофі вертольота

Баскетбольна легенда, п'ятиразовий чемпіон американської Національної баскетбольної асоціації (НБА) Кобі Браянт загинув у неділю, 26 січня, під час аварії вертольота. Окрім 41-річного баскетболіста, також загинули четверо людей, повідомляє низка американських ЗМІ. Вертоліт розбився в місті Калабасас неподалік від Лос-Анджелеса.

Управління шерифа округу Лос-Анджелес підтвердило факт аварії вертольота, на борту якого перебували п'ятеро осіб, не називаючи імен загиблих. Аварія сталась о 10 ранку за місцевим часом. Під час катастрофи ніхто не вижив. Імена інших загиблих не повідомляються.

В аварії вертольота загинуло п'ятеро людей

Кобі Браянт 20 сезонів грав за клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". 18 раз входив до команди всіх зірок НБА. У 2008 і 2012 роках він став олімпійським чемпіоном у складі збірної США з баскетболу. 2016 року Браянт завершив кар'єру як гравець.

У 2018 році анімаційний короткометражний фільм Dear Basketball ("Дорогий Баскетбол") про життя і кар'єру Кобі Браянта, продюсером якого був він сам, здобув премію "Оскар" в номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм".