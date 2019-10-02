Пхеньян підтвердив випробування нової балістичної ракети

Влада КНДР підтвердила запуск ракети, про який напередодні повідомляли в Сеулі та Токіо. Згідно з оприлюдненою Пхеньяном у четвер, 3 жовтня, інформацією, днем раніше поблизу узбережжя Північної Кореї в рамках випробувань було запущено балістичну ракету для підводних човнів.

Випробування визнано успішним та таким, що "не мало жодних негативних наслідків" для сусідніх держав, повідомляють державні північнокорейські ЗМІ, на які посилається інформагенція dpa.

Нагадаємо, напередодні про запуск Північною Кореєю балістичної ракети повідомили в Сеулі та Токіо. За даними японського уряду, ця ракета досягла виняткової економічної зони Японії, упавши в Японському морі. Так само повідомлялося, що запущена ракета була балістичною ракетою для підводних човнів серії "Пуккиксон-3".

Вперше КНДР повідомила 2015 року про успішне випробування балістичної ракети підводного базування. На Заході ці повідомлення зустріли скептично. Але вже 2016 року Пхеньян провів пуск такого типу балістичних ракет. Тоді випущена ракета змогла подолати близько 500 кілометрів.

Так само останніми місяцями Пхеньян провів низку випробувань балістичних ракет малого радіусу дії.

Останній пуск відбувся попри те, що на кінець поточного тижня намічені подальші переговори між Пхеньяном та Вашингтоном про ядерну програму КНДР.

У Держдепартаменті США, а також в ЄС закликали КНДР відмовитися від провокацій та дотримуватися обмежень, накладених резолюціями Ради Безпеки ООН.