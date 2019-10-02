 Пхеньян підтвердив випробування нової балістичної ракети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

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Новини

Пхеньян підтвердив випробування нової балістичної ракети

Проведений напередодні запуск був випробуванням нової балістичної ракети для підводних човнів, підтвердили в Пхеньяні. У КНДР запевняють, що випробування жодним чином не вплинуло на безпеку сусідніх держав.

Пуск балістичної ракети КНДР

Влада КНДР підтвердила запуск ракети, про який напередодні повідомляли в Сеулі та Токіо. Згідно з оприлюдненою  Пхеньяном у четвер, 3 жовтня, інформацією, днем раніше поблизу узбережжя Північної Кореї в рамках випробувань було запущено балістичну ракету для підводних човнів.

Випробування визнано успішним та таким, що "не мало жодних негативних наслідків" для сусідніх держав, повідомляють державні північнокорейські ЗМІ, на які посилається інформагенція dpa.

Нагадаємо, напередодні про запуск Північною Кореєю балістичної ракети повідомили в Сеулі та Токіо. За даними японського уряду, ця ракета досягла виняткової економічної зони Японії, упавши в Японському морі. Так само повідомлялося, що запущена ракета була балістичною ракетою для підводних човнів серії "Пуккиксон-3".

Вперше КНДР повідомила 2015 року про успішне випробування балістичної ракети підводного базування. На Заході ці повідомлення зустріли скептично. Але вже 2016 року Пхеньян провів пуск такого типу балістичних ракет. Тоді випущена ракета змогла подолати близько 500 кілометрів.

Так само останніми місяцями Пхеньян провів низку випробувань балістичних ракет малого радіусу дії.

Останній пуск відбувся попри те, що на кінець поточного тижня намічені подальші переговори між Пхеньяном та Вашингтоном про ядерну програму КНДР.

У Держдепартаменті США, а також в ЄС закликали КНДР відмовитися від провокацій та дотримуватися обмежень, накладених резолюціями Ради Безпеки ООН.

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    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

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    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

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    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


DW.COM

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