 Пхеньян погрожує відновити активну розбудову ядерного арсеналу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

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Новини

Пхеньян погрожує відновити активну розбудову ядерного арсеналу

КНДР погрожує відновити активну розбудову ядерного арсеналу. "Санкції і тиск" не допоможуть в питанні денуклеаризації, зазначили в північнокорейському міністерстві закордонних справ.

Північна Корея погрожує відновити розбудову ядерного арсеналу

Пуск ракети в КНДР

Північна Корея пригрозила відновити державну ядерну програму в разі, якщо США не скасує економічні санкції, інформує агенція AP. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 2 листопада, міністерством закордонних справ КНДР.

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"США гадають, що постійно повторювані "санкції і тиск" призведуть до "денуклеаризації". Така думка викликає лише сміх", - йдеться в заяві північнокорейського МЗС. Зовнішньополітичне відомство повідомляє, що КНДР може повернутися до політики одночасної розбудови ядерного  арсеналу та економічного розвитку. 

Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак, у серпні цього року незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), з якої випливало, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми. Дещо  раніше видання The Washington Post повідомило, що за даними американських розвідувальних служб, Північна Корея будувала нові ракети. Згідно з інформацією, отриманою з супутникових знімків, Пхеньян розробляв щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.

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