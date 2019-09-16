Пхеньян повідомив про чергове успішне випробування

У КНДР повідомили про чергове успішне випробування на космодромі Сохе. Про успішний перебіг тестів на цьому об'єкті інформували в суботу, 14 грудня, північнокорейські державні ЗМІ. За даними Пхеньяна, випробування відбулися напередодні вночі.

Жодних подробиць щодо характеру випробувань не наводиться. В офіційних повідомленнях цю подію назвали "наступним вкрай важливим" кроком з метою посилити "надійне стратегічне ядерне стримування", цитує офіційні північнокорейські ЗМІ агенція новин dpa.

Наприкінці минулого тижня Пхеньян так само повідомив про успішні випробування на цьому ж полігоні. Тим часом у Сеулі впевнені, що тоді йшлося про статичний тест ракетного двигуна.

Тодішні випробування провели після відмови представництва КНДР при ООН проводити подальші переговори зі США щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові.

Раніше, 28 листопада, КНДР запустила у бік Японського моря два реактивні снаряди. Вони пролетіли 380 кілометрів та досягли висоти в 97 кілометрів.

Як повідомлялося, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети.

На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розташованої на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР.

Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.

У жовтні пройшли чергові переговори між представниками США і КНДР у Швеції. Делегація з КНДР заявила про їхній провал. Утім, у США тоді заявили, що незгодні з такою оцінкою.