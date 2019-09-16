Пхеньян повідомив про чергове успішне випробування
Випробування на космодромі Сохе завершилися успішно, кажуть у КНДР. Жодних подробиць про характер випробувань не наводиться.
Раніше КНДР проводила серію пусків реактивних установок надвеликого калібру (на фото)
У КНДР повідомили про чергове успішне випробування на космодромі Сохе. Про успішний перебіг тестів на цьому об'єкті інформували в суботу, 14 грудня, північнокорейські державні ЗМІ. За даними Пхеньяна, випробування відбулися напередодні вночі.
Жодних подробиць щодо характеру випробувань не наводиться. В офіційних повідомленнях цю подію назвали "наступним вкрай важливим" кроком з метою посилити "надійне стратегічне ядерне стримування", цитує офіційні північнокорейські ЗМІ агенція новин dpa.
Наприкінці минулого тижня Пхеньян так само повідомив про успішні випробування на цьому ж полігоні. Тим часом у Сеулі впевнені, що тоді йшлося про статичний тест ракетного двигуна.
Тодішні випробування провели після відмови представництва КНДР при ООН проводити подальші переговори зі США щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові.
Раніше, 28 листопада, КНДР запустила у бік Японського моря два реактивні снаряди. Вони пролетіли 380 кілометрів та досягли висоти в 97 кілометрів.
Як повідомлялося, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети.
На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розташованої на ньому пускової установки.
Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР.
Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.
У жовтні пройшли чергові переговори між представниками США і КНДР у Швеції. Делегація з КНДР заявила про їхній провал. Утім, у США тоді заявили, що незгодні з такою оцінкою.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.