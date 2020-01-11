Путін хоче провести реформу російської конституції

Президент Росії Володимир Путін вважає, що у російському суспільстві є запит на зміни, і запропонував змінити конституцію країни в частині, яка стосується політичної системи. Про це він заявив у середу, 15 січня, у своєму посланні Федеральним зборам. Путін стверджує, що російська конституція 1993 року була прийнята в період кризи, а зараз ситуація у країні змінилася. Перед затвердженням всіх поправок до конституції Путін запропонував провести "голосування громадян країни" щодо змін.

У поправках йдеться зокрема про підвищення ролі губернаторів, Держдуми і Ради Федерації (нижньої і верхньої палати російського парламенту. - Ред.). Так Путін запропонував закріпити в конституції статус і роль Держради, в яку входять глави регіонів. Згідно з запропонованими змінам також пропонується надати право депутатам Держдуми не просто узгоджувати, а затверджувати прем'єр-міністра та членів уряду.

Президент же зобов'язаний буде призначити міністрів на посаду. "За президентом має залишатися пряме керівництво збройними силами та усією правоохоронною системою" - сказав Путін. За його словами, Рада Федерації отримає право проводити консультації з президентом щодо призначення керівників силових відомств і прокурорів регіонів.

При цьому Путін пропонує заборонити на рівні конституції для губернаторів, депутатів, сенаторів та суддів мати іноземне громадянство або посвідку на постійне проживання. Ще жорсткіші вимоги пропонуються для кандидата на посаду президента - він має постійно проживати на території Росії понад 25 років і ніколи не мати іноземного громадянства або дозволу на проживання в іншій країні.

Путін також запропонував обмежити дію на території Росії вимог міжнародного законодавства, міжнародних договорів і рішення міжнародних органів, щоб "гарантувати пріоритет конституції Росії в нашому правовому просторі".

Путін хоче змін щодо президентских термінів

Крім того, президент РФ хоче прибрати з конституції країни слово "поспіль" з норми про два терміни президентства. "Знаю, що в нашому суспільстві обговорюється конституційне положення про те, що одна і те ж особа не має займати посаду президента Російської Федерації більше двох термінів поспіль. Не вважаю це питання принциповим, але згоден з цим", - сказав Путін.

Раніше у грудні минулого року під час великої щорічної пресконференції Путін пояснив своє ставлення щодо цієї норми, зауваживши, що він "два терміни відслужив, потім пішов з цієї посади і мав конституційне право повернутися на посаду президента, тому що це вже було не два терміни поспіль".

Критики вже закидають Путіну підготовку варіанту залишитися при владі після 2024 року, коли завершується його другий президентський термін.

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