 Путін хоче амністії для ОРДЛО перед поверненням кордону Києву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Путін хоче амністії для ОРДЛО перед поверненням кордону Києву

Без закону про амністію після повернення Україні контролю над українсько-російським кордоном на жителів ОРДЛО може чекати масове знищення, лякає російський президент.

Володимир Путін та Володимир Зеленський на саміті в Парижі

Володимир Путін та Володимир Зеленський на саміті в Парижі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що без закону про амністію для окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відновлення Києвом контролю над кордоном з РФ жителям цих районів загрожує масове знищення. Про це Путін сказав у вівторок, 10 грудня, у Москві на зустрічі з Радою з прав людини при президентові РФ.

"Досі не ухвалений закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами", - сказав Путін, цитує агенція новин "Інтерфакс".

DW.COM

Під час перебування в Золотому на Донбасі Зеленський поспілкувався з місцевими жителями, військовими, а також з людьми, які назвалися добровольцями. В штабі ООС заявили, що ці добровольці перебувають там нелегально. (26.10.2019)

На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)

Путіна все влаштовує у мінських угодах, статусі "ЛНР/ДНР" та непростих відносинах України з Заходом. Виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, під питанням, вважає Костянтин Еггерт. (10.12.2019)

Про підсумки саміту "нормандської четвірки" у Парижі - в інтерв'ю DW з експертом німецького фонду "Наука і політика" Штеффеном Галлінґом. (10.12.2019)

При цьому президент РФ описав свої побоювання щодо подальшого сценарію розвитку подій, провівши історичні паралелі: "Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде".

Свою позицію Путін намагався аргументувати і невизначеністю щодо позицій в майбутньому чинної влади в Україні: "ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусію з націоналістами, не зрозуміло, хто там сильніший". "І не зрозуміло, що там станеться, і хто ними керуватиме, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям", - продовжив застерігати Путін. Він додав, що ця проблема носить політичний характер.

Нагадаємо, різанина в Сребрениці - масове вбивство боснійськими сербами мусульман у липні 1995 року - вважається одним з найкривавіших епізодів Боснійської війни 1992-1995 років. Росія є історичним союзником Сербії.

Як повідомлялося, на проведеному напередодні саміті "нормандської четвірки" президент України Володимир Зеленський наполягав на відновленні цілковитого контролю Києвом над українсько-російським кордоном. Про це Зеленський розповів на заключній пресконференції.

Натомість Путін вказав на пункти мінських домовленостей, що передбачають відновлення Україною контролю над українсько-російським кордоном після проведення виборів у ОРДЛО.

Дивитись відео 01:38

Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)

Аудіо й відео до теми

Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)  

Також за темою

Paris Ukraine-Gipfel PK

Дев'ять годин переговорів: як у Парижі пройшов саміт "нормандської четвірки" 10.12.2019

На саміті "нормандської четвірки" вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін. Про що домовилися в Парижі та як проходили переговори, - у репортажі DW.

Paris Ukraine-Gipfel PK

На саміті в Парижі домовилися про обмін утримуваними та повне припинення вогню 10.12.2019

На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання.

Ukraine Zolote Ruine Zivilisten

Розведення сил у Золотому: крок до миру на Донбасі чи капітуляція? (відео) 24.09.2019

Після Станиці Луганської до розведення сил готуються ще на двох "пілотних" ділянках фронту, серед яких Золоте на Луганщині. Дехто з місцевих радіє, а дехто боїться, що до них прийдуть бойовики. Репортаж DW із Золотого.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський та Володимир Путін під час саміту у Парижі

"Саміт у Парижі став успіхом для Зеленського"

Про підсумки саміту "нормандської четвірки" - в інтерв'ю DW з експертом фонду "Наука і політика" Штеффеном Галлінґом.  

Filiale Privatbank Ukraine (imago images/Zumapress)

МВФ хоче від України гарантій щодо "Приватбанку"

МВФ та Україна домовились про нову програму кредитування у розмірі близько 5,5 мільярда доларів - за певних умов.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  