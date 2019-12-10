Путін хоче амністії для ОРДЛО перед поверненням кордону Києву

Президент Росії Володимир Путін заявив, що без закону про амністію для окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відновлення Києвом контролю над кордоном з РФ жителям цих районів загрожує масове знищення. Про це Путін сказав у вівторок, 10 грудня, у Москві на зустрічі з Радою з прав людини при президентові РФ.

"Досі не ухвалений закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами", - сказав Путін, цитує агенція новин "Інтерфакс".

При цьому президент РФ описав свої побоювання щодо подальшого сценарію розвитку подій, провівши історичні паралелі: "Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде".

Свою позицію Путін намагався аргументувати і невизначеністю щодо позицій в майбутньому чинної влади в Україні: "ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусію з націоналістами, не зрозуміло, хто там сильніший". "І не зрозуміло, що там станеться, і хто ними керуватиме, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям", - продовжив застерігати Путін. Він додав, що ця проблема носить політичний характер.

Нагадаємо, різанина в Сребрениці - масове вбивство боснійськими сербами мусульман у липні 1995 року - вважається одним з найкривавіших епізодів Боснійської війни 1992-1995 років. Росія є історичним союзником Сербії.

Як повідомлялося, на проведеному напередодні саміті "нормандської четвірки" президент України Володимир Зеленський наполягав на відновленні цілковитого контролю Києвом над українсько-російським кордоном. Про це Зеленський розповів на заключній пресконференції.

Натомість Путін вказав на пункти мінських домовленостей, що передбачають відновлення Україною контролю над українсько-російським кордоном після проведення виборів у ОРДЛО.