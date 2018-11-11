Путін у Парижі: великі радощі маленької людини

Рукостискання, якими в Парижі обмінявся президент Росії, зокрема і з президентом США Трампом, стали однією з головних тем багатьох російських ЗМІ. Ложка дьогтю - від карикатуриста Сергія Йолкіна.
У Парижі лідери понад 60 держав відзначили 100 років з дня завершення Першої світової війни. Форум миру символічно відкрили разом Макрон і Меркель. Чим пожертував Порошенко заради зустрічі з ними, читайте в репортажі DW. (11.11.2018)
Лідери понад 60 країн зібрались біля Тріумфальної арки в Парижі, аби вшанувати пам'ять загиблих у Першій світовій війні. Серед них канцлерка Німеччини Анґела Меркель, а також президенти США, Росії та України. (11.11.2018)