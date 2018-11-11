 Путін у Парижі: великі радощі маленької людини | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.11.2018

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Європа

Путін у Парижі: великі радощі маленької людини

Рукостискання, якими в Парижі обмінявся президент Росії, зокрема і з президентом США Трампом, стали однією з головних тем багатьох російських ЗМІ. Ложка дьогтю - від карикатуриста Сергія Йолкіна.

Karikatur von Elkin auf Ukrainisch Karikatur - kleiner Wladimir Putin

  • Дуомонська кістниця (L'Ossuaire de Douaumont)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Дуомонська кістниця (L'Ossuaire de Douaumont)

    Кістниця в Дуомоні - місце поховання неідентифікованих солдатів, які загинули на Західному фронті поблизу Вердена. Бої за Верден, що точились між німцями та французами з лютого до грудня 1916 року, вважаються чи не найтрагічнішими у Першій світовій. У 1984 році на цьому місці тодішні лідери Франції та ФРН Франсуа Міттеран та Гельмут Коль заявили: "Ми примирились і порозумілись. Ми стали друзями".

  • Верденський меморіал (Mémorial de Verdun)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Верденський меморіал (Mémorial de Verdun)

    Битва за Верден, що розташований на північному сході Франції, вважається жахливим символом Першої світової війни. З лютого до грудня 1916 року тут загинули сотні тисяч солдатів. Музей, заснований 1967-го, заново відкрили на 100-ту річницю цієї битви у присутності президента Франції Франсуа Олланда та канцлерки ФРН Анґели Меркель.

  • Меморіал Нотр-Дам-де-Лорет (Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Меморіал Нотр-Дам-де-Лорет (Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette)

    На меморіальному пам'ятнику Нотр-Дам-де-Лорет, будівництво якого завершили у 2014 році, у "Списку пам'яті" наведені імена 600 тисяч загиблих у Першій світовій на півночі Франції. Серед них - і французи, і німці, і британці, і мешканці французьких колоній в Африці.

  • Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф

    Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф (нім. - Hartmannsweilerkopf, фр. - Vieil Armand), що у французькому Ельзасі на хребті Вогези, відкрили у листопаді 2017 року президенти Франції Еммануель Макрон та ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він доповнює меморіал пам'яті жертв Першої світової, до якого входять Національне кладовище та склеп, які існують з 1918 року.

  • Музей Першої світової війни в Іпрі

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Музей Першої світової війни в Іпрі

    Музей Першої світової війни In Flanders Fields ("На полях Фландрії") у бельгійському місті Іпр є комплексом будівель колишніх торгових рядів у готичному стилі, які звели заново після руйнувань під час війни. Назва музею In Flanders Fields є назвою вірша канадського військового лікаря Джона Мак Крея, чий друг загинув у 1915-му поблизу Іпра.

  • Меморіальний музей в Монсі

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Меморіальний музей в Монсі

    Екпозиція відкритого у 2015 році меморіального музею в бельгійському місті Монс, присвячена не засобам війни, а людині. Там можна побачити особисті речі солдатів та цивільних періоду Першої світової, завдяки яким можна отримати уявлення про фронтове життя та існування в окупації. На північному заході Бельгії, де розташований Монс, точилися бої також і під час Другої світової.

  • Комплекс Castel Dante в Італії

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Комплекс Castel Dante в Італії

    У північноіталійському місті Роверето розташований пам'ятний комплекс Castel Dante, що охоплює як масові поховання, так і індивідуальні могили понад 20 тисяч загиблих на території Італії у Першій світовій. Щовечора про загиблих тут нагадують сто ударів дзвона, відлитого у 1924 році з розплавлених гармат тодішніх ворожих армій Італії та Австро-Угорщини.

  • Музей у Кобаріді (Словенія)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Музей у Кобаріді (Словенія)

    На території сьогоднішньої словенської громади Кобарід під час Першої світової війни точились запеклі бої між Австро-Угорщиною та Італією. Експозиція музею у Кобаріді нагадує про бойові дії на річці Ізонцо, а також показує солдатське буття армій обох тодішніх противників.

  • Меморіал мучеників Чанаккале у Туреччині

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Меморіал мучеників Чанаккале у Туреччині

    Меморіал Чанаккале - як і більшість пам'ятників на турецькому Галліпольському півострові - нагадує про бої, що точились між військами Османської імперії, з одного боку, та Великобританії, Франції, Австралії та Нової Зеландії, з іншого. На одному з каменів виточені слова, які приписують першому президенту Турецької Республіки Ататюрку: "Герої, які пролили тут кров, наша земля приймає вас з миром".

  • Меморіал Нова варта у Берліні

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    "Нова варта"

    У Німеччині чи не кожна громада має пам'ятні місця, присвячені Першій світовій війні. Меморіал "Ноє вахе" (Neue Wache - "Нова варта") у Берліні з 1993 року вважається у ФРН "центральним меморіалом пам'яті жертв війни та деспотизму". Всередині розташована бронзова скульптура Кете Колльвіц "Мати з її мертвим сином".

    Автор: Андреас Кірхгофф, Олена Перепадя


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100 років після Першої світової: які наслідки для України та Європи (09.11.2018)

DW.COM

Як світові лідери відзначили в Парижі сторіччя кінця Першої світової

У Парижі лідери понад 60 держав відзначили 100 років з дня завершення Першої світової війни. Форум миру символічно відкрили разом Макрон і Меркель. Чим пожертував Порошенко заради зустрічі з ними, читайте в репортажі DW. (11.11.2018)  

В Парижі відбуваються урочистості з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни

Лідери понад 60 країн зібрались біля Тріумфальної арки в Парижі, аби вшанувати пам'ять загиблих у Першій світовій війні. Серед них канцлерка Німеччини Анґела Меркель, а також президенти США, Росії та України. (11.11.2018)  

Коментар: Ніщо не минуло!

Через 100 років після закінчення Першої світової війни Європа сповнена страхами. Тим, хто думає, що криваві Іпрська і Верденська битви вже у минулому, варто знати: ніщо не минуло, вважає Барбара Везель. (11.11.2018)  

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

11 листопада 100 років тому Комп'єнським перемир'ям завершилась Перша світова війна. В Європі про її жертв нагадують численні музеї та пам'ятники. (08.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

100 років після Першої світової: які наслідки для України та Європи (09.11.2018)  

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Paris feiert 100-jähriges Ende des Ersten Weltkriegs

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У Парижі лідери понад 60 держав відзначили 100 років з дня завершення Першої світової війни. Форум миру символічно відкрили разом Макрон і Меркель. Чим пожертував Порошенко заради зустрічі з ними, читайте в репортажі DW.

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Докладно

Karikatur von Elkin auf Ukrainisch Karikatur - kleiner Wladimir Putin

Путін у Парижі: великі радощі маленької людини

Про те, як російські ЗМІ висвітлювали поїздку президента РФ Володимира Путіна до Парижа - погляд Сергія Йолкіна.  

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