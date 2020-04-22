Путін та Трамп у спільній заяві згадали зустріч військ СРСР та США на Ельбі

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп ухвалили спільну заяву до 75-ї річниці зустрічі радянських та американських військ на Ельбі. Про це в суботу, 25 квітня, повідомила пресслужба Кремля.

"25 квітня 2020 року виповнюється 75 років з дня історичної зустрічі радянських та американських солдатів, котрі потиснули один одному руки на пошкодженому мосту через річку Ельба. Ця подія стала передвісником вирішальної поразки нацистського режиму", - йдеться в тексті заяви.

Путін і Трамп підкреслили, що "дух Ельби є прикладом того, як наші країни можуть відкласти в бік протиріччя, вибудувати довіру та співпрацювати заради спільної мети".

Нагадаємо, що зустріч на Ельбі - це епізод Другої світової війни, коли 25 квітня 1945 року недалеко від міста Торгау на Ельбі війська Першого Українського фронту радянської армії зустрілися з військами Першої армії США. У результаті зустрічі залишки збройних сил Німеччини були розділені на дві частини - північну та південну.