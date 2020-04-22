 Путін та Трамп у спільній заяві згадали зустріч військ СРСР та США на Ельбі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2020

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Путін та Трамп у спільній заяві згадали зустріч військ СРСР та США на Ельбі

Президент Росії Володимир Путін та його американський колега Дональд Трамп у спільній заяві згадали зустріч військ СРСР та США на Ельбі, яка відбулася 75 років тому.

Дональд Трамп та Володимир Путін

Дональд Трамп та Володимир Путін (фото з архіву)

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп ухвалили спільну заяву до 75-ї річниці зустрічі радянських та американських військ на Ельбі. Про це в суботу, 25 квітня, повідомила пресслужба Кремля.

"25 квітня 2020 року виповнюється 75 років з дня історичної зустрічі радянських та американських солдатів, котрі потиснули один одному руки на пошкодженому мосту через річку Ельба. Ця подія стала передвісником вирішальної поразки нацистського режиму", - йдеться в тексті заяви.

Путін і Трамп підкреслили, що "дух Ельби є прикладом того, як наші країни можуть відкласти в бік протиріччя, вибудувати довіру та співпрацювати заради спільної мети".

Нагадаємо, що зустріч на Ельбі - це епізод Другої світової війни, коли 25 квітня 1945 року недалеко від міста Торгау на Ельбі війська Першого Українського фронту радянської армії зустрілися з військами Першої армії США. У результаті зустрічі залишки збройних сил Німеччини були розділені на дві частини - північну та південну.

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    Пам'ять, що поляризує

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    Автор: Елла Володіна


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