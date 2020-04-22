Путін та Трамп у спільній заяві згадали зустріч військ СРСР та США на Ельбі

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп ухвалили спільну заяву до 75-ї річниці зустрічі радянських та американських військ на Ельбі. Про це в суботу, 25 квітня, повідомила пресслужба Кремля.
"25 квітня 2020 року виповнюється 75 років з дня історичної зустрічі радянських та американських солдатів, котрі потиснули один одному руки на пошкодженому мосту через річку Ельба. Ця подія стала передвісником вирішальної поразки нацистського режиму", - йдеться в тексті заяви.
Путін і Трамп підкреслили, що "дух Ельби є прикладом того, як наші країни можуть відкласти в бік протиріччя, вибудувати довіру та співпрацювати заради спільної мети".
Нагадаємо, що зустріч на Ельбі - це епізод Другої світової війни, коли 25 квітня 1945 року недалеко від міста Торгау на Ельбі війська Першого Українського фронту радянської армії зустрілися з військами Першої армії США. У результаті зустрічі залишки збройних сил Німеччини були розділені на дві частини - північну та південну.
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Бомбардування Дрездена: як це було
Британські бомбардувальники
Першими бомбити Дрезден мали американці. Однак через низьку хмарність 13 лютого 1945 року в небо піднялися британські ескадрильї. Важкі бомбардувальники "Ланкастер" Королівських військово-повітряних сил Великобританії були вже майже над містом, коли о 21:45 у Дрездені завили сирени повітряної безпеки.
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Бомбардування Дрездена: як це було
Тотальне руйнування
Бомбардування Дрездена у ніч з 13-го на 14 лютого відбувалося двома хвилями з тригодинною перервою між першим і другим повітряним ударом. Перший тривав усього 15 хвилин. Однак уже після нього щільно забудований Дрезден палав однією гігантською пожежею, яка перетворила центр міста на згарище.
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Бомбардування Дрездена: як це було
Вогняний смерч
Бомбардувальники скидали на місто спочатку фугасні бомби, які руйнували дахи й відкривали дерев'яні конструкції, а потім - запалювальні. Другий удар був особливо страшним для пожежних служб і рятувальників, а також для тих, хто ще залишався серед живих у вогняному пеклі. Називаються різні цифри загиблих. Більшість експертів вважає, що внаслідок бомбардувань загинули близько 25 тисяч людей.
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Бомбардування Дрездена: як це було
Із руїн і попелу
До лютого 1945 року Дрезден практично не зазнавав бомбардувань з боку союзників по антигітлерівській коаліції. За три лютневі дні, під час яких тривали повітряні нальоти, було зруйновано близько чверті промислових підприємств і більше половини непромислових будівель міста. Від житлових будинків у його центральній частині лишилися самі руїни. Відновлювати місто із попелу довелося жінкам.
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Бомбардування Дрездена: як це було
Нагадування для нащадків
Під час бомбардувань 13-15 лютого 1945 року була зруйнована і Фрауенкірхе - один із найвідоміших лютеранських соборів Німеччини. Влада НДР не стала відновлювати церкву й перетворила її на меморіал. Лише після возз'єднання Німеччини почалося відновлення барокової церкви. Хрест на її бані виготовив у Англії син пілота, який брав участь у бомбардуванні Дрездена.
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Бомбардування Дрездена: як це було
Символ Дрездена у новій красі
Урочисте відкриття відновленого собору відбулося у 2005 році. Чорними плямами на світлому фасаді Фрауенкірхе виділяються оригінальні камені, які збереглися після бомбардування.
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Бомбардування Дрездена: як це було
Барокові фасади
Дрезден знову вважається одним із найкрасивіших міст Німеччини і користується великою популярністю серед туристів. До Другої світової війни населення міста становило 642 тисячі людей. Нині у столиці федеральної землі Саксонія проживає близько 550 тисяч осіб.
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Бомбардування Дрездена: як це було
Пам'ять, що поляризує
Місто відновлене. Однак про бомбардування Дрездена й досі не забули. Пам'ять про нього і сьогодні викликає суперечки і провокує конфлікти, до яких залучені історики, політики, антифашисти, неонацисти, пацифісти, представники громадянських ініціатив та церков. Щороку у Дрездені вирують пристрасті: як відзначати роковини бомбардувань і чи варто це робити взагалі.
Автор: Елла Володіна