 Путін та Макрон обговорили ″нормандський формат″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2019

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Путін та Макрон обговорили "нормандський формат"

Під час зустрічі на Лазурному березі Еммануель Макрон та Володимир Путін обговорили умови повернення Росії до "Великої вісімки" та проведення переговорів у "нормандському форматі" щодо України.

Володимир Путін та Еммануель Макрон

Володимир Путін та Еммануель Макрон

За п'ять днів до початку саміту "Великої сімки" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що приєднання до неї Росії залежить від врегулювання кризи в Україні. "Повернення до "вісімки", як і повернення до позитивних відносин між Росією і Євросоюзом, пролягає через вирішення конфлікту в Європі (…) Я думаю, що питання "вісімки", з моєї точки зору, залежить від української кризи, її розв'язання", - заявив лідер Франції у понеділок, 19 серпня, під час спільної пресконференції з російським президентом Володимиром Путіним у форті Брегансон у Франції.

Путін, своєю чергою, зазначив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи, у тому числі у форматі G8. "Була черга Росії провести "вісімку" у свій час, і наші партнери не приїхали. Будь ласка, ми в будь-який час чекаємо в гості наших партнерів, вже в рамках "сімки", - сказав він.

Переговори в "нормандському форматі"

Для врегулювання ситуації в Україні зустріч в "нормандському форматі" відбудеться протягом "наступних тижнів", зазначив Макрон. За його словами, з часу обрання президентом України Володимира Зеленського відбулись "справжні зміни" ситуації у країні, повідомляє агенція dpa.

DW.COM

Після загибелі на Донбасі чотирьох українських військових президент України Володимир Зеленський закликав Анґелу Меркель, Еммануеля Макрона та Володимира Путіна "якомога швидше" зустрітися для переговорів. (06.08.2019)

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Путін, своєю чергою, зазначив, що його перші контакти з Зеленським "вселяють певний оптимізм", передає агенція AFP. Він наголосив, що альтернативи переговорам в "нормандському форматі" не існує, але перед організацією саміту необхідно домовитися щодо низки питань.

Нагадаємо, переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У травні 2019 року президент Франції Макрон заявив про намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".

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