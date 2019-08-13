Путін та Макрон обговорили "нормандський формат"

За п'ять днів до початку саміту "Великої сімки" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що приєднання до неї Росії залежить від врегулювання кризи в Україні. "Повернення до "вісімки", як і повернення до позитивних відносин між Росією і Євросоюзом, пролягає через вирішення конфлікту в Європі (…) Я думаю, що питання "вісімки", з моєї точки зору, залежить від української кризи, її розв'язання", - заявив лідер Франції у понеділок, 19 серпня, під час спільної пресконференції з російським президентом Володимиром Путіним у форті Брегансон у Франції.

Путін, своєю чергою, зазначив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи, у тому числі у форматі G8. "Була черга Росії провести "вісімку" у свій час, і наші партнери не приїхали. Будь ласка, ми в будь-який час чекаємо в гості наших партнерів, вже в рамках "сімки", - сказав він.

Переговори в "нормандському форматі"

Для врегулювання ситуації в Україні зустріч в "нормандському форматі" відбудеться протягом "наступних тижнів", зазначив Макрон. За його словами, з часу обрання президентом України Володимира Зеленського відбулись "справжні зміни" ситуації у країні, повідомляє агенція dpa.

Путін, своєю чергою, зазначив, що його перші контакти з Зеленським "вселяють певний оптимізм", передає агенція AFP. Він наголосив, що альтернативи переговорам в "нормандському форматі" не існує, але перед організацією саміту необхідно домовитися щодо низки питань.

Нагадаємо, переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У травні 2019 року президент Франції Макрон заявив про намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".