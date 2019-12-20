 Путін та Ердоган запустили газопровід ″Турецький потік″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

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Новини

Путін та Ердоган запустили газопровід "Турецький потік"

Президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно дали старт роботі газопроводу "Турецький потік", який постачатиме газ до Європи в обхід України.

Урочисте відкриття Турецького потоку. У центрі - Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган

Урочисте відкриття "Турецького потоку". У центрі - Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган у середу, 8 січня, офіційно ввели в експлуатацію газогін "Турецький потік". Урочиста церемонія відкриття відбулася в одному зі стамбульських конгрес-холів, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Турецький президент назвав газопровід "проектом історичних масштабів", а Путін запевнив, що технології, які застосовувалися під час будівництва "Турецького потоку", гарантують екологічну безпеку його експлуатації.

"Під час прокладання "Турецького потоку" застосовувалися передові інноваційні технології, що дозволило забезпечити максимальну економічну ефективність транспортування газу, гарантувати безпеку та екологічну чистоту експлуатації трубопроводу", - заявив російський президент.

DW.COM

Потужний піар навколо завершення будівництва морської ділянки "Турецького потоку" покликаний відвернути увагу росіян від долі другої нитки та повної неясності з поставками в ЄС, вважає Андрій Гурков. (20.11.2018)

У Болгарії мають збудувати газопровід "Балканський потік", що постачатиме газ з Туреччини до кордону Болгарії з Сербією. Таким чином Росія планує прокачувати газ з "Турецького потоку" до Європи в обхід України. (18.09.2019)

Раніше цього дня заступник голови правління "Газпрому" Олег Аксютин підтвердив, що система працює в штатному режимі й газопровід перебуває під тиском.

Нагадаємо, "Турецький потік" - газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з сусідніми країнами в обхід України. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи.

Проєкт газогону Росія анонсувала у 2014 році після відмови Євросоюзу на тлі кризи в Україні від "Південного потоку" до Болгарії дном Чорного моря. Будівництво "Турецького потоку" розпочалося у травні 2017 року. Будівництвом морської ділянки газопроводу опікувалася дочірня компанія "Газпрому".

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