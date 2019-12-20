Путін та Ердоган запустили газопровід "Турецький потік"

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган у середу, 8 січня, офіційно ввели в експлуатацію газогін "Турецький потік". Урочиста церемонія відкриття відбулася в одному зі стамбульських конгрес-холів, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Турецький президент назвав газопровід "проектом історичних масштабів", а Путін запевнив, що технології, які застосовувалися під час будівництва "Турецького потоку", гарантують екологічну безпеку його експлуатації.

"Під час прокладання "Турецького потоку" застосовувалися передові інноваційні технології, що дозволило забезпечити максимальну економічну ефективність транспортування газу, гарантувати безпеку та екологічну чистоту експлуатації трубопроводу", - заявив російський президент.

Раніше цього дня заступник голови правління "Газпрому" Олег Аксютин підтвердив, що система працює в штатному режимі й газопровід перебуває під тиском.

Нагадаємо, "Турецький потік" - газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з сусідніми країнами в обхід України. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи.

Проєкт газогону Росія анонсувала у 2014 році після відмови Євросоюзу на тлі кризи в Україні від "Південного потоку" до Болгарії дном Чорного моря. Будівництво "Турецького потоку" розпочалося у травні 2017 року. Будівництвом морської ділянки газопроводу опікувалася дочірня компанія "Газпрому".