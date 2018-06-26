Путін та Болтон говорили про поліпшення відносин між США та Росією

Президент РФ Володимир Путін сподівається на покрашення відносин Москви з Вашингтоном. "Росія ніколи не прагнула до конфронтації, сподіваюся, ми з вами зможемо сьогодні поговорити про те, що могли б зробити з обох сторін для того, щоб відновити повноформатні відносини на основі рівності, поваги", - заявив він у середу, 27 червня, під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Москві.

Водночас Путін зазначив, що причиною нинішніх "не найкращих" відносин РФ та США він вважає "гостру внутрішньополітичну боротьбу в самих США".

Своєю чергою Болтон висловив сподівання, що ситуація із відносинами між країнами покращиться. "Я сподіваюся, що ми зможемо в ході наших переговорів обговорити можливості поліпшення взаємин між Росією і США за напрямками, за якими у нас є певне порозуміння", - заявив він.

Держсекретар США Майк Помпео раніше заявляв, що Джон Болтон відвідає Москву з метою підготовки зустрічі між президентами США та Росії. Дональд Трамп та Володимир Путін планують усередині липня провести зустріч у Відні. Очікується, що вона може відбутися до або після саміту НАТО у Брюсселі, який пройде 11-12 липня.