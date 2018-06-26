 Путін та Болтон говорили про поліпшення відносин між США та Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Путін та Болтон говорили про поліпшення відносин між США та Росією

Російський президент Володимир Путін та радник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час зустрічі в Москві висловилися за покращення відносин між Москвою та Вашингтоном.

Володимир Путін заявив, що хоче кращих відносин із США

Володимир Путін заявив, що хоче кращих відносин із США

Президент РФ Володимир Путін сподівається на покрашення відносин Москви з Вашингтоном. "Росія ніколи не прагнула до конфронтації, сподіваюся, ми з вами зможемо сьогодні поговорити про те, що могли б зробити з обох сторін для того, щоб відновити повноформатні відносини на основі рівності, поваги", - заявив він у середу, 27 червня, під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Москві.

Водночас Путін зазначив, що причиною нинішніх "не найкращих" відносин РФ та США він вважає "гостру внутрішньополітичну боротьбу в самих США". 

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Своєю чергою Болтон висловив сподівання, що ситуація із відносинами між країнами покращиться. "Я сподіваюся, що ми зможемо в ході наших переговорів обговорити можливості поліпшення взаємин між Росією і США за напрямками, за якими у нас є певне порозуміння", - заявив він.

Держсекретар США Майк Помпео раніше заявляв, що Джон Болтон відвідає Москву з метою підготовки зустрічі між президентами США та Росії. Дональд Трамп та Володимир Путін планують усередині липня провести зустріч у Відні. Очікується, що вона може відбутися до або після саміту НАТО у Брюсселі, який пройде 11-12 липня.

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