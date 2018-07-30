Путін створив у російській армії головне військово-політичне управління

У російських збройних силах з'явилося головне військово-політичне управління. Відповідний указ президента Росії Володимира Путна опубліковано в понеділок, 30 липня, на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Ще в одному президентському указі повідомляється, що начальником нового управління і 11-м заступником міністра оборони Росії призначено генерала-полковника Андрія Картаполова. Укази набули чинності в день оприлюднення. За інформацією видання "КоммерсантЪ", у вівторок, 31 липня, Картаполов буде представлений на новій посаді своїм підлеглим.

Робота з "Юнармією" та іншими об'єднаннями

Як ідеться в указі, завданням новоствореного управління стане організація військово-політичної та військово-патріотичної роботи в російській армії. Серед іншого, військово-політичне керівництво буде здійснювати нагляд над роботою з молодіжним рухом "Юнармія" та іншими громадськими об'єднаннями, зазначають "КоммерсантЪ" і "Ведомости", посилаючись на свої джерела в міноборони РФ.

Нова структура створюється на базі Головного управління по роботі з особовим складом (ГУРОС) і є спадкоємцем Головного військово-політичного управління (ГлавПУ) Радянської армії, а також Політичного управління Червоної армії. ГлавПУ займалося організаційно-партійною, ідеологічною та кадровою роботою в збройних силах СРСР. Зокрема, воно брало участь в підборі і розстановці керівних кадрів і керувало військово-політичними навчальними закладами.

Після розпаду СРСР у Росії здійснювалася деполітизація армії, ще в серпні 1991 року військово-політичне керівництво збройних сил скасували. Ухвалений в 1998 році російський закон про статус військовослужбовців забороняє військовим перебувати в об'єднаннях, що мають політичні цілі, і брати участь в їхній роботі. Загалом у російській армії налічується близько мільйона військових.