 Путін створив у російській армії головне військово-політичне управління | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Путін створив у російській армії головне військово-політичне управління

Головне військово-політичне управління створене в збройних силах Росії. Завданням нового управління буде військово-патріотичне виховання і робота з молодіжними рухами.

Російські військові на навчаннях у Вірменії

Російські військові на навчаннях у Вірменії

У російських збройних силах з'явилося головне військово-політичне управління. Відповідний указ президента Росії Володимира Путна опубліковано в понеділок, 30 липня, на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Ще в одному президентському указі повідомляється, що начальником нового управління і 11-м заступником міністра оборони Росії призначено генерала-полковника Андрія Картаполова. Укази набули чинності в день оприлюднення. За інформацією видання "КоммерсантЪ", у вівторок, 31 липня, Картаполов буде представлений на новій посаді своїм підлеглим.

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Робота з "Юнармією" та іншими об'єднаннями

Як ідеться в указі, завданням новоствореного управління стане організація військово-політичної та військово-патріотичної роботи в російській армії. Серед іншого, військово-політичне керівництво буде здійснювати нагляд над роботою з молодіжним рухом "Юнармія" та іншими громадськими об'єднаннями, зазначають "КоммерсантЪ" і "Ведомости", посилаючись на свої джерела в міноборони РФ.

Нова структура створюється на базі Головного управління по роботі з особовим складом (ГУРОС) і є спадкоємцем Головного військово-політичного управління (ГлавПУ) Радянської армії, а також Політичного управління Червоної армії. ГлавПУ займалося організаційно-партійною, ідеологічною та кадровою роботою в збройних силах СРСР. Зокрема, воно брало участь в підборі і розстановці керівних кадрів і керувало військово-політичними навчальними закладами.

Після розпаду СРСР у Росії здійснювалася деполітизація армії, ще в серпні 1991 року військово-політичне керівництво збройних сил скасували. Ухвалений в 1998 році російський закон про статус військовослужбовців забороняє військовим перебувати в об'єднаннях, що мають політичні цілі, і брати участь в їхній роботі. Загалом у російській армії налічується близько мільйона військових.

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