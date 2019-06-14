 Путін спростив отримання громадянства РФ всім жителям Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

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Путін спростив отримання громадянства РФ всім жителям Донбасу

Російський президент Володимир Путін вніс зміни до указу про спрощене отримання російського громадянства. Тепер це стосується не лише жителів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а всіх, хто мешкав на Донеччині та Луганщині.

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Видавати паспорти мешканцям окремих районів Донбасу Росія вже почала

Президент Росії Володимир Путін у середу, 17 липня, підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства не тільки жителям самопроголошених на Донбасі "ДНР" та "ЛНР", а всім, хто раніше проживав на території Донецької та Луганської областей. Відповідний документ про внесення змін до президентського указу від 29 квітня 2019 року про спрощення порядку надання громадянства для деяких категорій іноземців та осіб без громадянства оприлюднений на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації.

DW.COM

Перші кілька десятків жителів "ДНР" та "ЛНР" прибули на територію РФ, де отримали російські паспорти. Щоб стати громадянином РФ, потрібно скласти присягу та пройти дактилоскопію. (14.06.2019)

Міністерство закордонних справ України працює над запровадженням санкцій щодо причетних до видачі російських паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. (14.06.2019)

Зокрема, в пункті про спрощену видачу російських паспортів громадянам України та особам без громадянства, які мають законні підстави для перебування в Росії, котрі раніше проживали на території окремих районів Донецької та Луганської областей, у новому указі слова "окремих районів" вилучаються.

Для підтвердження права на звернення для отримання російського громадянства у спрощеному порядку зазначені категорії осіб мають надати документ, що підтверджує постійне проживання на територіях Донецької або Луганської областей станом на 7 квітня і 27 квітня 2014 року відповідно, а не лише у їх окремих районах.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. Указом від 29 квітня право на спрощене отримання громадянства РФ поширене і на осіб, які раніше мешкали у Криму. У квітні в Росії почали працювати два центри видачі паспортів РФ: в Новошахтинську для жителів "ЛНР" і в селі Покровському - для жителів "ДНР".

В Україні та ЄС гостро розкритикували спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу.

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