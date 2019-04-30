 Путін підписав закон про ізоляцію рунету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

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Новини

Путін підписав закон про ізоляцію рунету

Підписаний президентом РФ закон передбачає створення інфраструктури для безперебійної роботи російського сегмента інтернету в разі його відключення від глобальної мережі.

Інтернет

Згідно з нормами закону, Роскомнагаляд зможе наглядати й за Рунетом

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про автономний інтернет. У середу, 1 травня, нову законодавчу норму було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Закон, який покликаний забезпечувати безперебійну роботу рунету в разі його відключенні від глобальної мережі, набуде чинності 1 листопада 2019 року.

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Більшість країн-членів Євросоюзу проголосувала за суперечливу реформу авторського права. Її критикують як користувачі, так і такі інтернет-гіганти, як Google та Wikipedia. (15.04.2019)

У кількох містах Росії активісти протестують проти закону Держдуми, що на їхню думку, спричинить повну ізоляцію країни від світового інтернету. (10.03.2019)

Закон покликаний створити незалежну інфраструктуру для безперешкодної роботи російського сегмента інтернету в разі його відключення від глобальної мережі. Критики побоюються цензури в інтернеті. (16.04.2019)

Законопроект про ізоляцію російського сегмента інтернету 16 квітня ухвалила в третьому читанні Держдума, а 22 квітня він був схвалений Радою Федерації РФ. Нормативний акт покликаний створити незалежну інфраструктуру для безперебійного функціонування російського сегмента інтернету в разі його відключення від глобальної мережі, кібератак та інших "агресивних дій з-за кордону".

Що означає автономний рунет?

У пояснювальній записці зазначається, що закон "підготовлено з урахуванням агресивного характеру затвердженої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США". Крім створення незалежної інфраструктури, закон про ізоляцію рунету визначає правила маршрутизації трафіку.

Документ рекомендує мінімізувати передачу за кордон даних, якими обмінюються російські користувачі. Згідно з ухваленим законом, будуть створені транскордонні лінії зв'язку і точки обміну трафіком. Відповідальність за координацію у сфері забезпечення стійкої роботи рунету покладено на Роскомнагаляд.

У Росії до цього закону ставляться вельми неоднозначно. Критики документа побоюються, що він створить умови для тотальної цензури в інтернеті. У різних містах Росії пройшли акції протесту проти ізоляції російського сегмента інтернету.

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