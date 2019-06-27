Путін підписав закон про призупинення дії ракетного договору зі США

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Текст документу був розміщений на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ у середу, 3 липня.

У законі, який датований 3 липня, всього три статті. "Призупинити дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності і малої дальності, підписаного в місті Вашингтоні 8 грудня 1987 року", - йдеться у першій статті закону РФ.

У другій статті зазначається, що рішення про відновлення Росією дії ракетного договору із США ухвалюється президентом РФ. У третій статті інформується, що даний закон РФ набуває чинності з дня його офіційної публікації.

Історія ракетного договору

Нагадаємо, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня президент РФ Володимир Путін теж заявив, що його країна призупинить участь у договорі і почне роботу над розробкою нових ракет. США та союзники в НАТО закидали Москві порушення договору, зокрема, через виробництво Росією ракети SSC-8. Москва заперечує порушення умов договору.

До підписання ДРСМД у 1987 році Північноатлантичний альянс розміщував ракети в Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягати цілей упродовж декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару й відбити його.

Цей договір був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року.