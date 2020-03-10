 Путін підписав закон про поправки до конституції РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2020

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Новини

Путін підписав закон про поправки до конституції РФ

Поправки до конституції РФ, які дають можливість Володимирові Путіну знову стати президентом, ще має розглянути Конституційний суд РФ.

Володимир Путін (архівне фото)

Володимир Путін (архівне фото)

Російський президент Володимир Путін у суботу, 14 березня, підписав закон РФ про поправки до конституції Російської Федерації. Тепер його текст буде спрямований для перевірки до Конституційного суду.

Після цього, згідно з планами, 22 квітня має відбутися загальноросійське голосування щодо поправок. Громадянам буде запропоновано голосувати за пакет поправок загалом, а не окремо. Раніше Рада Федерації встановила підсумки розгляду регіональними парламентами закону про зміни до Конституції РФ - всі вони схвалили поправки.

Поправки уможливлять нове президентство Путіна

Закон  Держдума РФ  ухвалила 11 березня. Того ж дня його схвалила Рада Федерації. Нововведення, зокрема, передбачають обнулення президентських термінів для Володимира Путіна, що дасть йому змогу знову очолити державу.

Російські правозахисники у відкритому листі назвали ухвалення поправок антиконституційним переворотом. У Москві і низці міст Росії провели одиночні пікети проти змін до конституції. 

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