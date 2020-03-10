Путін підписав закон про поправки до конституції РФ

Російський президент Володимир Путін у суботу, 14 березня, підписав закон РФ про поправки до конституції Російської Федерації. Тепер його текст буде спрямований для перевірки до Конституційного суду.

Після цього, згідно з планами, 22 квітня має відбутися загальноросійське голосування щодо поправок. Громадянам буде запропоновано голосувати за пакет поправок загалом, а не окремо. Раніше Рада Федерації встановила підсумки розгляду регіональними парламентами закону про зміни до Конституції РФ - всі вони схвалили поправки.

Поправки уможливлять нове президентство Путіна

Закон Держдума РФ ухвалила 11 березня. Того ж дня його схвалила Рада Федерації. Нововведення, зокрема, передбачають обнулення президентських термінів для Володимира Путіна, що дасть йому змогу знову очолити державу.

Російські правозахисники у відкритому листі назвали ухвалення поправок антиконституційним переворотом. У Москві і низці міст Росії провели одиночні пікети проти змін до конституції.