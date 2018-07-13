Путін пропонував Трампу провести на Донбасі референдум - Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу розглянути ідею референдуму на Донбасі. Про це Путін розповів російським дипломатам на зустрічі за зачиненими дверима у МЗС Росії, повідомило в четвер, 19 липня, агентство новин Bloomberg з посиланням на два неназвані джерела, які були присутні на цій зустрічі.

Такий референдум, на думку Путіна, міг би допомогти врегулювати збройний конфлікт на Сході України. За інформацією агентства, відповідну пропозицію президент РФ озвучив під час нещодавнього саміту в Гельсінкі.

За словами одного із анонімних співрозмовників Bloomberg, американський президент попрохав російського колегу не торкатися ідеї референдуму під час прес-конференції після саміту в Гельсінкі. Агентство зазначає, що Путін погодився не оголошувати публічно цю пропозицію, щоб Трамп спочатку міг її обміркувати.

Суть пропозиції Путіна зводиться до проведення референдуму за сприяння міжнародної спільноти, під час якого населення самопроголошених "республік" має визначити статус своїх територій, зазначають джерела інформагенції.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився уточнювати, про що саме йшлося на переговорах у Гельсінкі, він згадав лише, що обговорювалися "деякі нові ідеї". Так само у Білому домі не стали відповідати на прохання Bloomberg прокоментувати цю інформацію.

Нагадаємо, раніше Трамп повідомляв, що Україна була однією з тем, яку вони обговорювали з Путіним у Гельсінкі, але не конкретизував деталі розмови.