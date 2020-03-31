Путін працює дистанційно та відмовився від потискання рук

Після того як коронавірус виявили у лікаря, з яким контактував Володимир Путін, президент РФ почав працювати дистанційно зі своєї резиденції та не вітається за руку при особистих зустрічах.
Президент Росії Володимир Путін у середу, 1 квітня, вперше проведе нараду з членами російського уряду в дистанційному форматі за допомогою телеконференції, повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. "Продовжуємо нашу дистанційну роботу. Продовжує її і президент Путін. Сьогодні він планує провести нараду з членами уряду", - сказав Пєсков, передає агенція новин "Інтерфакс".
Російський президент перебуватиме у своїй резиденції в Ново-Огарьово, а члени уряду - на своїх робочих місяціх, розповів прессекретар.
Кілька днів тому Путін вже проводив нараду зі своїми повноважними представниками з Ново-Огарьово в режимі відеоконференції.
Путін не тисне руку при зустрічах
За словами Дмитра Пєскова, Путін також зараз не вітається за руку при особистих зустрічах. "Зараз всі тримають соціальну дистанцію, всі це роблять", - сказав Пєсков.
Речник президента Росії повідомив, що під час поїздки Путіна до лікарні, де перебувають хворі на COVID-19, не було дотримано правила щодо тестування всіх його співрозмовників на коронавірус. Напередодні стало відомо про те, що головний лікар лікарні Денис Проценко, з яким розмовляв Путін, заразився коронавірусом.
"Ми не можемо знати, чи проходив тоді Проценко тестування, тому що він навіть не знав, що до нього їде президент", - зазначив прессекретар Путіна.
Путін спілкувався з Денисом Проценком без захисного костюма та потиснув йому руку. Пізніше в Кремлі повідомили, що "Путін регулярно тестується. Все нормально".