Путін працює дистанційно та відмовився від потискання рук

Президент Росії Володимир Путін у середу, 1 квітня, вперше проведе нараду з членами російського уряду в дистанційному форматі за допомогою телеконференції, повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. "Продовжуємо нашу дистанційну роботу. Продовжує її і президент Путін. Сьогодні він планує провести нараду з членами уряду", - сказав Пєсков, передає агенція новин "Інтерфакс".

Російський президент перебуватиме у своїй резиденції в Ново-Огарьово, а члени уряду - на своїх робочих місяціх, розповів прессекретар.

Кілька днів тому Путін вже проводив нараду зі своїми повноважними представниками з Ново-Огарьово в режимі відеоконференції.

Путін не тисне руку при зустрічах

За словами Дмитра Пєскова, Путін також зараз не вітається за руку при особистих зустрічах. "Зараз всі тримають соціальну дистанцію, всі це роблять", - сказав Пєсков.

Речник президента Росії повідомив, що під час поїздки Путіна до лікарні, де перебувають хворі на COVID-19, не було дотримано правила щодо тестування всіх його співрозмовників на коронавірус. Напередодні стало відомо про те, що головний лікар лікарні Денис Проценко, з яким розмовляв Путін, заразився коронавірусом.

Володимир Путін, Денис Проценко та мер Москви Сергій Собянін

"Ми не можемо знати, чи проходив тоді Проценко тестування, тому що він навіть не знав, що до нього їде президент", - зазначив прессекретар Путіна.

Путін спілкувався з Денисом Проценком без захисного костюма та потиснув йому руку. Пізніше в Кремлі повідомили, що "Путін регулярно тестується. Все нормально".