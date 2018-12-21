Путін похвалився новим ракетним комплексом "Авангард"

Російські військові у середу, 26 грудня, провели випробування міжконтинентальної гіперзвукової системи "Авангард". Як заявив президент РФ Володимир Путін, випробування завершилося "повним успіхом". "У Росії з'явився новий вид стратегічної зброї", - додав Путін, цитує агенція "Інтерфакс".

За його словами, система "Авангард" - невразлива для нинішніх і майбутніх систем протиповітряної (ППО) і протиракетної оборони (ПРО), і такі озброєння нібито гарантуватимуть безпеку Росії "на десятиліття".

Путін запевнив, що нова ракетна система надійде на озброєння вже в 2019 році і в російських військах стратегічного призначення буде розгорнуто перший полк.

Міністерство оборони РФ у повідомленні про випробування ракетного комплексу зазначило, що пуск ракети був здійснений по умовній цілі, яка розташовувалася за чотири тисячі кілометрів на полігоні в Камчатському краї.

Володимир Путін оголосив про початок серійного виробництва системи Авангард" 1 березня під час послання Федеральним зборам РФ. Тоді ж він повідомив про випробування нової балістичної ракети "Сармат" та створення інших видів озброєнь.

Утім, чимало вчених сумнівалися в реалістичності озвучених Путіним планів та розробок. У НАТО ці заяви російського президента сприйняли як погрози, а в Брюсселі їх назвали пропагандою для внутрішньої аудиторії перед виборами.